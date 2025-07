Laâyoune: les travaux de construction du nouveau CHU bientôt achevés

Le chantier du nouvel CHU de Laâyoune connaît une accélération remarquable, avec un taux de réalisation estimé à 80%. Conçu pour renforcer l’offre de soins dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, ce projet d’envergure, piloté par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, entre dans sa dernière ligne droite, avec une ouverture envisagée d’ici la fin de l’année.

Situé dans le quartier 25 Mars, au nord-est de la ville, à proximité de la Faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire, le futur CHU est présenté comme l’un des projets sanitaires publics les plus importants dans les régions du Sud. Il devrait permettre d’alléger la pression sur l’hôpital régional actuel et de réduire les déplacements contraints vers d’autres villes du Royaume telles qu’Agadir, Marrakech, Casablanca ou Rabat.

Doté d’une enveloppe budgétaire de 1,2 milliard de dirhams, le complexe s’étend sur une superficie globale de 18 hectares, dont près de la moitié est bâtie. «Le chantier avance selon les délais prévus et respecte les standards internationaux de qualité», déclare Hocine El Mouch, responsable du projet. Il précise que le CHU comprendra plusieurs spécialités médicales, dont la médecine nucléaire, «avec des équipements de pointe tels que des caméras à haute résolution et des techniques d’imagerie avancée utilisées pour la première fois dans la région», ajoute-t-il.

Les travaux de construction du CHU de Laâyoune. (H.Yara/Le360). le360

Le projet est actuellement dans sa phase d’aménagement intérieur: travaux de peinture, carrelage, revêtements et finitions extérieures sont en cours. «Nous sommes dans les dernières étapes techniques et esthétiques. L’objectif est de livrer un hôpital totalement opérationnel dans les meilleurs délais», confirme le responsable.

Bien qu’aucune date officielle n’ait été communiquée, tout porte à croire que l’inauguration aura lieu à l’occasion du 50ème anniversaire de la Marche verte, à la fin de l’année, comme annoncé par le précédent ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb, lors d’une visite effectuée sur le site il y a neuf mois.

Le nouvel hôpital universitaire ambitionne également de jouer un rôle dans la formation des futurs professionnels de santé et dans la promotion de la recherche scientifique. Il représente ainsi une pierre angulaire dans le développement d’un système de santé moderne et équitable dans les provinces du Sud, en cohérence avec la vision royale de développement global du Sahara marocain.