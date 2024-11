Un investissement de 1,2 milliard de dirhams: le CHU de Laâyoune sort de terre, voici à quoi il ressemble

Les travaux du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Laâyoune ont atteint un taux d’avancement de 70%. La finalisation du projet est prévue pour la mi-2025, juste à temps pour célébrer le 50ème anniversaire de la Marche verte. Cette célébration marquera un demi-siècle de développement et de prospérité dans les provinces du Sud, et en particulier à Laâyoune, qui a vu le lancement de nombreux projets royaux ambitieux depuis la visite du roi Mohammed VI en 2015.

Lors de notre visite de cette infrastructure impressionnante, nous avons rencontré Hussein El Mouch, chargé du suivi des travaux du CHU. Il a présenté les composantes de cet immense chantier, précisant que le coût total s’élève à 1,2 milliards de dirhams pour une superficie de 18 hectares.

Le futur CHU de Laâyoune comprendra toutes les spécialités médicales. Parmi ces installations, on retrouve l’administration de l’hôpital, un bloc opératoire dédié, un service d’urgences, un internat destiné aux médecins et résidents non domiciliés à Laâyoune, une unité de médecine nucléaire et une aile consacrée aux maladies mentales, toujours en cours de construction.

Hussein El Mouch a également souligné l’effort collectif de neuf entreprises collaborant sur le projet. Ces équipes spécialisées couvrent divers domaines, tels que le gros œuvre, les finitions, l’électricité, la plomberie, l’installation des ascenseurs et les réseaux d’eau. Leur travail est coordonné par des bureaux d’études pour assurer une progression harmonieuse.

Les travaux de construction du CHU de Laâyoune ont débuté en 2020 et se poursuivent sans interruption, y compris les dimanches, grâce à une organisation en rotation des équipes. L’objectif est de livrer l’établissement dans les délais prévus, soit à la mi-2025.

Ce CHU transformera Laâyoune en un véritable pôle de santé, d’autant plus que la Faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire est déjà opérationnelle. Les étudiants ont rejoint leurs nouveaux locaux depuis le début de cette année universitaire.