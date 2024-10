En attendant le nouveau CHU, l’externalisation des services administratifs et hospitaliers de l’hôpital Ibn Sina

L’administration du CHU Ibn Sina de Rabat vient de procéder au transfert de tous ses services de soins, de santé et de ses unités administratives vers d’autres structures de la capitale, et dans d’autres centres hospitaliers et hôpitaux provinciaux et régionaux de villes de la région de Rabat-Salé-Kénitra.

Cette décision a été prise afin de lancer la démolition de cette bâtisse, construite en 1954, afin de reconstruire un nouveau CHU, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 29 octobre.

Des reporters du quotidien, dépêchés sur les lieux, indiquent que le processus du transfert s’est accompagné de la sensibilisation et l’orientation des patients vers leurs nouvelles destinations.

Selon Al Ahdath Al Maghribia, «les services de chirurgie thoracique, de chirurgie vasculaire, de radiologie centrale et d’explorations fonctionnelles digestives, ont été transférés au centre hospitalier provincial Lalla Aïcha dans la préfecture de Skhirat-Témara».

Dans ce même cadre de transfert, ajoute le quotidien, «le centre hospitalier Moulay Youssef accueillera les services d’urologie (A et B), néphrologie, endocrinologie, traumatologie-orthopédie, radiologie des urgences, cardiologie et les urgences médicales hospitalières».

Parallèlement aux services de santé transférés, explique Al Ahdath Al Maghribia, l’administration avait temporairement «affecté les staffs médicaux et les fonctionnaires aux autres structures de la région, notamment le centre hospitalier Moulay Youssef de Rabat, le centre hospitalier provincial Lalla Aïcha à Skhirat-Témara, le centre hospitalier provincial Moulay Abdellah à Salé, le Centre hospitalier Azzamouri de Kénitra, les centres médicaux de proximité de Rabat et de Témara ainsi que le Centre de diagnostic polyvalent de Rabat».

Le redéploiement temporaire du personnel s’est effectué après une série de réunions et la pleine coopération des représentants syndicaux et des personnels des administrations des différentes structures de santé de la capitale.

Le nouveau CHU, une structure de soins de nouvelle génération

En mai 2022, rappelle Al Ahdath Al Maghribia, «le Roi Mohammed VI avait procédé au lancement des travaux de construction du nouvel hôpital «Ibn Sina», un projet futuriste qui viendra renforcer l’offre sanitaire du Royaume, avec une capacité d’accueil de plus de 1.044 lits, dont 148 lits dédiés aux unités de réanimation et de soins intensifs».

Mobilisant des investissements de plus de 6 milliards de dirhams, ce projet, à forte portée sociale, s’inscrit dans le cadre d’une vision globale de renforcement de la structure sanitaire actuelle du Royaume du Maroc.

Structure de soins de nouvelle génération, le nouvel hôpital, qui sera construit sur un terrain dont la superficie totale est de 11,4 hectares, se veut moderne par son architecture, par la qualité d’offre des soins, et par l’intégration des nouvelles technologies de pointe.

Il sera composé d’une tour d’hospitalisation (R+ 33 étages, avec 2 niveaux inférieurs), d’un pôle médico-technique de cinq étages (avec trois niveaux inférieurs), d’une tour de 11 étages (avec trois niveaux inférieurs) dédiée à la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires, d’un Centre de Conférences, d’un autre destiné à la Formation, mais également d’un Internat.

La partie Nord-Est du terrain, qui abrite l’actuel hôpital, sera quant à elle aménagée par des espaces verts et des jardins, et devra éventuellement accueillir un musée de la médecine, ainsi que d’autres annexes.

Avec une surface couverte de plus de 190.000 mètres carrés, le futur hôpital comportera notamment un pôle d’hospitalisation, des unités de soins intensifs, des hôpitaux de jour, des services de consultations externes, d’exploration, des urgences et de soins de suite et de réadaptation, des unités de réanimation, une unité pour les grands brûlés, un service des maladies respiratoires graves, un Centre d’hémodialyse, et des plateaux techniques.

Cet hôpital, ajoute Al Ahdath Al Maghribia, «aux normes high-tech et à l’architecture singulière et novatrice, sera doté également d’une hélistation, d’un parking d’une capacité de 1.300 places de stationnement, et d’espaces verts favorisant la récupération et la détente des patients en convalescence. Il intègrera dans sa conception les meilleures pratiques d’éco-construction ainsi que des technologies de nouvelle génération (filtres solaires, panneaux photovoltaïques, ventilation naturelle, récupération des eaux pluviales et leur utilisation dans l’arrosage des espaces vertes de l’hôpital) permettant une meilleure efficacité énergétique, en droite ligne des engagements du Maroc en faveur du développement durable».

Ce projet, qui sera réalisé dans un délai de 48 mois, indique Al Ahdath Al Maghribia, «viendra consolider l’offre de soins au niveau de la Région de Rabat-Salé-Kénitra, qui compte actuellement 10 hôpitaux universitaires et 12 hôpitaux provinciaux et préfectoraux, d’une capacité globale de 4.433 lits (173 lits de réanimation, dont 126 au Centre Hospitalier Universitaire Ibn Sina). Cette capacité devra s’établir à 5.049 lits à la fin de l’année 2022 avec l’entrée en service de 7 projets hospitaliers qui sont en cours de finition».