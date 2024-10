Rabat: fermeture du CHU Ibn Sina

La direction du complexe hospitalier universitaire Ibn Sina à Rabat vient d’informer le public que dans le cadre de la reconstruction de l’hôpital, les services hospitaliers seront temporairement transférés vers différents centres et hôpitaux de la région Rabat-Salé-Kénitra.

Selon le quotidien Al Akhbar qui rapporte l’information dans son numéro du week-end des 26 et 27 octobre, cette mesure intervient en prévision de la démolition de cet important établissement de santé. Cette démarche s’inscrit également dans le cadre du projet de reconstruction de l’hôpital Ibn Sina dont les travaux de réalisation se trouvent déjà à un niveau très avancé.

Les services concernés seront ainsi transférés dans les hôpitaux de la région de Rabat-Salé-Kénitra, comme le Centre hospitalier Moulay Youssef à Rabat, le Centre hospitalier provincial Lalla Aicha à Témara, le Centre hospitalier provincial Moulay Abdellah à Salé, le Centre hospitalier Azzamouri de Kénitra, les centres médicaux de proximité de Rabat et de Témara ainsi que le Centre de diagnostic polyvalent de Rabat.

D’autres services, poursuit le quotidien, seront transférés dans les hôpitaux du CHU Ibn Sina. Il s’agit de l’hôpital de la maternité Souissi, de l’Institut national d’oncologie et de l’hôpital des spécialités.

La direction du Centre hospitalier universitaire a indiqué que ce changement suit l’avancement des travaux de construction du nouveau complexe médical Ibn Sina. Un projet dont le coût est estimé à environ 6 milliards de dirhams et dont l’achèvement et l’ouverture est prévue en 2025.

Ce complexe hospitalier, rappelle le quotidien, s’étendra sur une superficie de 13 hectares, et comprendra un hôpital général d’une capacité de 916 lits et un nouveau centre hospitalier universitaire doté des dernières technologies médicales.

Le projet comprend également la construction d’une tour de résidence pour les médecins composée de 33 étages et deux sous-sols, en plus d’un centre médical technique composé de cinq étages et d’une tour de 11 étages dédiée à la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires. Il est également prévu de réaliser dans le cadre de ce même projet, deux centres de conférences et de formation.

En mai 2022, poursuit Al Akhbar, le roi Mohammed VI avait donné le coup d’envoi de la réalisation du projet de nouvel hôpital universitaire, qui sera achevé d’ici 18 mois. Il viendra consolider l’offre de soins au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra, qui compte actuellement 10 hôpitaux universitaires et 12 hôpitaux provinciaux et préfectoraux, d’une capacité globale de 4.433 lits (173 lits de réanimation, dont 126 au CHU Ibn Sina). Cette capacité devait être portée à 5.049 lits avec l’entrée en service de sept projets hospitaliers qui sont en cours de finition.