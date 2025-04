Affaire «Escobar du Sahara»: Naciri crie au complot

Saïd Naciri, ancien président du Wydad de Casablanca et Abdenbi Bioui, ancien président du Conseil de la région de l’Oriental.

Lors de son audition vendredi devant la cour présidée par le juge Ali Torchi à Casablanca, Saïd Naciri, ancien président du Wydad et ex-figure du PAM, a révélé les détails de l’acquisition de la villa d’Ahmad Ahmad, ancien président de la CAF, affirmant n’avoir été qu’un intermédiaire dans cette transaction.

Et puisque, a-t-il souligné, «cette transaction concernait une personnalité aux commandes d’une institution internationale, il n’a agi qu’après avoir consulté des instances officielles», sans donner d’autres précisions, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 19 et 20 avril.

Dans un premier temps, a-t-il dit à la cour, «il avait l’intention de vendre un appartement qu’il possédait à Casablanca au président de la CAF, mais ce dernier avait formulé le souhait d’acquérir une villa». C’est dans ce sens, a-t-il poursuivi, qu’«il avait rencontré l’intéressé à Rabat où il lui avait signé une procuration, avant de lui donner six millions de dirhams».

Pendant son audition d’environ 2h30, Naciri a exposé sa version de l’acquisition de la villa appartenant à Belkacem Mir, via une société qu’il avait fondée en 2017. Il a affirmé être victime d’une conspiration, faisant référence aux factures d’eau et d’électricité que l’ «Escobar du Sahara» avait fournies à la police lors de l’enquête.

Interrogé par le président de la cour sur sa relation avec le Malien surnommé «Escobar du Sahara», Naciri a déclaré qu’il s’agissait d’un ami rencontré en 2013 dans un appartement qui s’est avéré appartenir à Abdenbi Bioui, ancien président de la région de l’Oriental.

Au sujet de la vente, via une procuration falsifiée, d’une villa à Casablanca et d’un appartement à Oujda, appartenant à l’ex-épouse Abdenbi Bioui, poursuit le quotidien, «Naciri a déclaré qu’il n’avait aucun lien avec cette affaire», précisant toutefois que «la transaction aurait été effectuée entre Abdenbi Bioui et Belkacem Mir». Il est clair qu’à mesure que le procès progresse, des révélations potentiellement explosives sont à prévoir.