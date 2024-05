CHU Ibn Sina: condamnation des responsables impliqués dans le détournement de matériel médical

La Chambre criminelle chargée des crimes financiers près la Cour d’appel de Rabat a rendu, lundi dernier, son jugement dans l’affaire de détournement du matériel du CHU Ibn Sina où sont poursuivis un réparable de magasin et un employé d’une société de fournitures médicales.

Le tribunal a condamné le responsable du magasin de matériel de l’hôpital à deux ans d’emprisonnement dont 14 mois avec sursis, rapporte Al Akhbar du mercredi 15 mai. La Cour l’a poursuivi pour dilapidation de deniers publics en détournant de matériels et destruction de documents. Le deuxième accusé a été condamné à un an de prison dont cinq avec sursis.

Les faits remontent au début de l’année 2023 quand la cheffe du service des magasins et des équipements du CHU a surpris le responsable du magasin en flagrant délit de détournement de matériel. Il était en train de remettre des équipements volés à un employé d’une société spécialisée dans la fourniture de matériel médical. Elle a informé la direction du CHU de ce détournement qui a, à son tour, avisé le parquet compétent pès la Cour d’appel de Rabat. Lequel parquet a confié l’enquête à la brigade régionale de la police judiciaire. Les investigations ont montré que les mis en cause avaient détourné des équipements de bureau, du matériel électronique et informatique, des équipements d’accueil, des produits de nettoyage et de désinfection ainsi que des tenues de médecins et des cadres de santé.

L’enquête, relaie Al Akhbar, a permis de révéler aussi la destruction de documents et le non- enregistrement des opérations de délivrance des produits dans les registres du magasin. Dès le parachèvement de l’enquête, les deux accusés ont été déférés devant le juge d’instruction qui a ordonné leur placement en détention préventive dans la prison de Tamesna. Après avoir été soumis à une enquête détaillée, les deux mis en cause ont été présentés devant les juges de la Chambre criminelle chargée des crimes financiers qui les ont condamnés aux peines de prison précitées.