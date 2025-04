La realpolitik marocaine, alliant sagesse et fermeté, a su déjouer avec brio les tentatives désespérées d’Alger de maintenir en survie artificielle une entité séparatiste fantoche. Les récentes prises de position américaines et françaises, affirmant avec une clarté sans équivoque leur soutien à l’initiative d’autonomie comme seule solution réaliste, marquent un point de non-retour dans ce dossier.

Cette victoire diplomatique couronne des années d’efforts pour faire évoluer le dossier du Sahara d’une logique défensive vers une dynamique proactive. Elle révèle surtout l’isolement croissant d’une Algérie engluée dans ses contradictions, qui tente vainement de compenser par des dépenses pharaoniques son manque criant de légitimité sur la scène internationale.

Le moment est désormais venu pour la communauté internationale de saisir cette opportunité historique en mettant un terme définitif à ce conflit artificiel qui entrave le développement d’une région promise à un avenir radieux. Alors que l’Afrique s’éveille à son destin, le Sahara marocain se profile comme un pôle de stabilité et de croissance. Il faut toutefois que ne prévale plus la logique stérile de ceux qui, à Alger, cherchent désespérément un accès à l’Atlantique et l’exportation de leurs crises internes, souligne l’éditorialiste d’Al Akhbar.

Les faits sont têtus et l’histoire impartiale: le Sahara a toujours été marocain et le demeurera pour l’éternité. Cette vérité, que ni les pétrodollars algériens ni les manœuvres de diversion ne sauraient altérer, s’impose aujourd’hui avec la force de l’évidence.