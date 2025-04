Sahel: le Mali, le Niger et le Burkina Faso rappellent leurs ambassadeurs en Algérie

Assimi Goïta, président du Mali, Ibrahim Traoré, président de la Transition du Burkina Faso, et Abdourahamane Tiani, président du Niger.

Le Mali et ses alliés du Niger et du Burkina Faso ont annoncé dimanche 6 avril le rappel de leurs ambassadeurs respectifs en Algérie, qu’ils ont accusée d’avoir abattu fin mars un drone de l’armée de Bamako en territoire malien.

Le 1er avril, Alger avait dit avoir abattu un drone de reconnaissance armé qui avait pénétré son espace aérien. À la suite d’une enquête, le Mali a «conclu avec une certitude absolue que le drone a été détruit suite à une action hostile préméditée du régime algérien», a affirmé dans un communiqué le ministère malien des Affaires étrangères.

«Le collège des chefs d’État de l’AES (Alliance des États du Sahel) décident de rappeler pour consultations les ambassadeurs des États membres accrédités à Alger», ont annoncé les trois pays dans un communiqué commun. Les autorités algériennes n’ont pas réagi dans l’immédiat.

Communiqué du 06 avril 2025 du Collège des Chefs d’Etat de la Confédération des Etats du Sahel (AES) suite à l’acte d’hostilité du régime algérien qui a détruit le drone, immatriculé TZ-98D, des Forces Armées et de Sécurité de la République du Mali, dans la nuit du 31 mars au 1er… pic.twitter.com/bcxaCYzkp7 — Ministère des Affaires étrangères du Mali (@MaliMaeci) April 6, 2025

Selon le gouvernement malien, l’épave du drone a été localisée à 9,5 kilomètres au sud de la frontière avec l’Algérie. «La distance entre le point de rupture de liaison avec l’appareil et le lieu de localisation de l’épave est de 441 mètres. Ces deux points sont tous situés sur le territoire national», dit le communiqué, ajoutant que l’aéronef «est tombé à la verticale, ce qui, probablement, ne peut s’expliquer que par une action hostile causée par des tirs de missiles sol-air ou air-air».

«Face à la gravité de cet acte d’agression inédit», le Mali «condamne avec la dernière rigueur cette action hostile, inamicale et condescendante des autorités algériennes», poursuit le document.

Communiqué N°073 en date du 06 avril 2025 du Gouvernement de la Transition suite à la destruction préméditée par le régime algérien du drone, immatriculé TZ-98D, des Forces armées et de Sécurité de la République du Mali, sur le territoire national, dans la nuit du 31 mars au 1er… pic.twitter.com/c96pOxQ1s3 — Ministère des Affaires étrangères du Mali (@MaliMaeci) April 6, 2025

Le pouvoir malien a par ailleurs annoncé plusieurs mesures de protestation contre Alger, notamment la convocation de l’ambassadeur algérien à Bamako, le retrait avec effet immédiat du Comité d’état-major conjoint (CEMOC) -une alliance de plusieurs forces armées du Sahel pour lutter contre le terrorisme-, et une plainte devant des instances internationales «pour actes d’agression».

Fin de l’Accord d’Alger

Ce contentieux est le dernier en date entre le Mali et son grand voisin algérien, dont les relations n’ont cessé de se dégrader ces dernières années. Les deux pays avaient déjà rappelé leurs ambassadeurs respectifs à la suite d’une brouille en décembre 2023. Le Mali reproche à l’Algérie d’entretenir une «proximité avec les groupes terroristes», notamment dans la région frontalière, où l’armée malienne et ses alliés russes ont subi fin juillet de lourdes pertes.

Fin janvier 2024, la junte malienne avait annoncé la «fin, avec effet immédiat», de l’accord de paix d’Alger, signé en 2015. Cet accord a longtemps été considéré comme essentiel pour stabiliser le pays, confronté depuis 2012 à une crise sécuritaire nourrie par les violences de groupes affiliés à Al-Qaïda et au groupe Daech, et de bandes criminelles communautaires.

Depuis leur prise du pouvoir en 2020, les militaires maliens ont, outre l’accord de paix d’Alger, rompu l’alliance ancienne avec la France et ses partenaires européens pour se tourner vers la Russie et ont fait partir la Minusma, la mission de stabilisation des Nations unies au Mali. Le Mali a ensuite formé en 2023 l’Alliance des États du Sahel (AES) avec le Niger et le Burkina Faso.