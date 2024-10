Rabat: voici où en sont les travaux de construction du nouvel hôpital Ibn Sina

Le taux de réalisation du nouveau complexe hospitalier Ibn Sina de Rabat, dont l’inauguration est prévue en 2026, avoisine les 28%. L’hôpital, qui sera érigé sur un terrain de 11,4 hectares avec une capacité litière de 1.044 lits, dont 148 en unités de soins intensifs et de réanimation, représente un investissement global de 6,53 milliards de dirhams (MMDH).

En 2025, une enveloppe de 1,4 MMDH sera mobilisée pour continuer les travaux de construction de ce méga-chantier, d’après la note sur la répartition régionale de l’investissement accompagnant le projet de la loi de finances (PLF) 2025.

Selon le ministère de la Santé, le complexe hospitalier sera composé d’une tour d’hospitalisation (R+ 33 étages), d’un pôle médico-technique de cinq étages, d’un centre de conférences, d’un autre de formation et d’un internat. La partie nord-est du terrain, qui abrite l’actuel hôpital, sera, quant à elle, aménagée en espaces verts et jardins et devra accueillir éventuellement un musée de la médecine et autres annexes.

Avec une surface couverte de plus de 190.000 m², le futur hôpital comportera notamment un pôle d’hospitalisation, des unités de soins intensifs, des hôpitaux de jour, des services de consultations externes, d’exploration, des urgences et de soins de suite et de réadaptation, des unités de réanimation, une unité des grands brûlés, un service des maladies respiratoires graves, un centre d’hémodialyse et des plateaux logistiques, administratifs, médicaux et hôteliers.

Le complexe sera également doté d’une hélistation, d’un parking d’une capacité de 1.300 places de stationnement et d’espaces verts favorisant la récupération et la détente des patients en convalescence.