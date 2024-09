Le CHU d’Agadir se dote d’un robot chirurgical de pointe, une première en Afrique

Le robot «Revo I» dispose d'une technologie de pointe qui lui permet d’opérer les interventions chirurgicales les plus complexes.

Une prouesse pour le Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Agadir. L’établissement s’est doté d’un robot chirurgical, ce qui constitue une première historique non seulement au Maroc, mais également sur tout le continent africain, indique un communiqué.

Appelé «Revo I», ce robot, qui dispose d’une technologie de pointe, est conçu pour opérer des interventions chirurgicales d’une précision extrême, tout en minimisant les risques d’erreurs et les douleurs post-opératoires et en améliorant les chances de rétablissement rapide pour les patients, note la même source. Ce dispositif peut réaliser des interventions mini-invasives, nécessitant des incisions plus petites, explique-t-elle.

L’autre aspect novateur du «Revo I», ajoute le communiqué, réside dans sa vue en 3D haute définition, qui offre aux chirurgiens une visualisation optimisée de la zone opératoire.

Un poste de commande ergonomique

Ce robot chirurgical de dernière génération, poursuit-il, est aussi équipé d’un poste de commande ergonomique, permettant de réduire la fatigue du chirurgien lors des opérations prolongées.

Ce qui garantit une meilleure concentration et optimise la performance tout au long de l’intervention. «Revo I» parvient également à s’adapter à une large gamme d’opérations, rendant possible une variété de traitements innovants pour répondre aux différents besoins médicaux des patients.

Cette nouvelle technologie offre bien plus qu’un simple outil. Elle propose aussi une plateforme de formation interactive qui révolutionne l’apprentissage pour les praticiens. Grâce à cette interface, ces derniers ont l’opportunité de se familiariser progressivement avec le robot tout en ajustant leurs pratiques.

Cela permet non seulement d’améliorer la précision des interventions, mais aussi de promouvoir une culture de perfectionnement continu. Ainsi, l’innovation ne se limite pas à la technologie elle-même, mais s’étend à l’ensemble du processus d’apprentissage, garantissant une expertise toujours à jour et adaptée aux avancées médicales.