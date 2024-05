La clinique internationale de Tanger révolutionne la chirurgie orthopédique au Maroc avec la technique mini-invasive

La pose d’une prothèse totale de genou, une opération proposée après l’échec du traitement médical (infiltrations et plasma riche en plaquettes), est souvent redoutée par les patients en raison de la douleur et de la rééducation prolongée qu’elle implique. Cependant, une nouvelle technique révolutionnaire, introduite par Pr Moncef Bensaida à la Clinique internationale de Tanger, promet de changer la donne.

Fort de plus de 20 ans d’expérience en chirurgie prothétique du genou à Paris, Pr Bensaida a implanté la technique mini-invasive au Maroc il y a deux ans déjà. Depuis, plus de 120 interventions ont été réalisées avec des résultats extrêmement positifs.

Cette approche place le patient au centre du processus chirurgical avec une préparation psychique et physique minutieuse, en plus d’une collaboration étroite entre tous les membres du corps médical.

La technique repose sur une incision réduite à une taille de 6 à 8 cm, respectant le tendon et le muscle quadriceps, contrairement aux incisions traditionnelles de 15 à 25 cm. En utilisant des guides de coupe adaptés, elle réduit les traumatismes osseux, musculaires et ligamentaires, rendant l’intervention beaucoup moins douloureuse. Un autre avantage clé est la maîtrise du saignement, minimisant souvent le besoin de recourir à des transfusions.

La gestion efficace de la douleur et du saignement permet aux patients de se relever et de marcher dès le jour de l’intervention ou le lendemain, accélérant ainsi leur récupération. La rééducation se limite donc par la suite à 10-12 séances, moins douloureuses et plus courtes, permettant aux patients de retrouver leur autonomie en un délai de 3 à 4 jours et de marcher sans béquilles dès la deuxième semaine.

En réduisant les complications et en améliorant la qualité de vie des patients souffrant d’arthrose avancée du genou, cette approche offre une alternative moins douloureuse avec une réhabilitation accélérée, redonnant aux patients une meilleure qualité de vie post-chirurgie. La combinaison de la technique mini-invasive et du protocole de récupération rapide après chirurgie (RRAC) représente ainsi une avancée significative en chirurgie orthopédique au Maroc.