Prouesse médicale: une équipe 100% marocaine réussit l’implantation d’une prothèse pénienne gonflable

Une équipe 100% marocaine a réalisé avec succès une opération d’implantation d’une prothèse pénienne gonflable à Casablanca. Le patient, ayant antérieurement souffert d’un cancer de la prostate, s’était retrouvé avec une dysfonction érectile à la suite d’une opération. Mais grâce à cet implant, il a retrouvé une fonction sexuelle normale.

«L’implant pénien gonflable est généralement composé de trois composants essentiels: un cylindre implanté dans le pénis, une pompe placée dans le scrotum et un réservoir de fluide situé généralement dans l’abdomen. Le patient actionne la pompe manuelle située dans le scrotum. Cette technique permet une utilisation simple et discrète, redonnant au patient un contrôle complet sur sa fonction sexuelle», a-t-il expliqué.

Selon l’urologue, quatre catégories de patients pourraient avoir besoin de ce type d’implant. La première concerne les personnes ayant survécu au cancer de la prostate. Il a souligné que «bien que le cancer de la prostate affecte généralement les personnes âgées de 60 ans et plus, elles peuvent encore souffrir de dysfonction érectile après leur rétablissement. Mais cela ne signifie pas que les personnes plus jeunes ne sont pas exposées à des problèmes d’érection.»

«Les personnes atteintes de diabète de type 2, par exemple, sont plus susceptibles de développer des problèmes d’érection, tout comme celles souffrant d’une fuite veineuse ou de paralysie», a-t-il ajouté.

Toujours selon Dr Reda Hallaoui, le coût de la pose d’un implant pénien gonflable est relativement élevé, variant entre 140.000 et 160.000 dirhams. Néanmoins, une alternative moins coûteuse, l’implantation d’une prothèse pénienne malléable, est également disponible à partir de 35.000 dirhams.