Voici où en sont les travaux de construction du CHU de Laâyoune

Très attendu, le futur centre hospitalier universitaire (CHU) de Laâyoune prend forme. Les travaux de construction de cet établissement de santé ont atteint un taux de réalisation de 65%. Selon le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Aït Taleb, ils seront achevés fin 2025.

D’une capacité de 500 lits, ce pôle médical servira la population des régions du sud du Royaume, a souligné le ministre. Inscrit dans le cadre d’une cartographie sanitaire régionale, ce projet sera doté de ressources humaines qualifiées et contribuera à tirer vers le haut les indicateurs de la santé, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le représentant de la Direction régionale Laâyoune-Oued Eddahab de l’Agence nationale des équipements publics (ANEP), Belkhir El Assri, a fait savoir que ce projet qui s’étend sur une superficie de 180.000 m², dont 95.000 m² couverte, mobilise une enveloppe budgétaire estimée à 1,2 milliard de dirhams.

Inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du sud du Royaume, le CHU de Laâyoune devrait améliorer et diversifier l’offre sanitaire dans ces régions et accompagner la formation des étudiants de la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune.

Cette infrastructure sanitaire de cinq étages abritera de nombreux services spécialisés: un pôle dédié à la mère et à l’enfant, un pôle médico-chirurgical, un pôle médical et un hôpital de jour. L’établissement hospitalier universitaire dispose également d’un service des urgences, d’un bloc de soins intensifs et de réanimation, d’un bloc opératoire, d’un bloc obstétrical et d’un hôpital psychiatrique.