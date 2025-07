Délégation de la Pêche de Laâyoune: le grand ménage

Le Secrétariat d’État chargé de la Pêche maritime a récemment procédé à un changement à la tête de la Délégation de la pêche de Laâyoune, dans le cadre de mesures organisationnelles visant à améliorer la performance du secteur au niveau régional.

Selon plusieurs professionnels du domaine cités par le quotidien Assabah dans son édition du lundi 21 juillet, ce remplacement répond aux défis spécifiques auxquels fait face le port de Laâyoune, saluant une décision jugée salutaire et révélatrice d’une volonté de renforcer la gouvernance et d’insuffler un nouvel élan à un secteur stratégique pour les provinces du Sud. «Des acteurs de la filière ont exprimé leur satisfaction, estimant que ce changement marque le début d’une nouvelle étape nécessitant des décisions fermes, notamment la mise à jour des plans existants et le recours à des profils compétents».

D’après un professionnel du secteur également cité par le quotidien, cette nomination s’inscrit dans une logique institutionnelle claire: confier les postes de responsabilité sur la base de la compétence et des résultats, indépendamment des appartenances syndicales ou de la proximité des centres de décision.

Le quotidien rappelle que la délégation de Laâyoune a connu dernièrement des dysfonctionnements dans la gestion de dossiers sensibles, en raison de difficultés rencontrées par l’ancien délégué, notamment pour assurer la coordination interne, appliquer les mécanismes de contrôle et maintenir la bonne marche des services. «Des sources proches du dossier affirment que la décision de limoger l’ancien responsable est le fruit d’une évaluation de la performance administrative, sans lien avec d’éventuelles pressions extérieures, mais motivée par l’ampleur des défis à venir», note le quotidien

Pour nombre de professionnels du secteur, ce changement doit marquer une rupture nette avec le passé et ouvrir une nouvelle page pour redonner au port de Laâyoune toute sa place de plateforme stratégique pour la pêche maritime et moteur économique majeur des provinces du Sud. Ils espèrent par ailleurs que cette dynamique de renouvellement ne s’arrêtera pas au seul poste de délégué, mais qu’elle englobera l’ensemble de la structure, en misant sur des cadres compétents et expérimentés, capables d’assurer la cohérence des actions et de restaurer la confiance dans le service public.

Le port de Laâyoune, notamment le port de La Marsa, est l’un des plus grands ports marocains en termes d’activités maritimes, abritant une intense activité de pêche côtière et artisanale, ainsi que de nombreuses unités industrielles spécialisées dans la congélation, la mise en conserve et la valorisation des produits de la mer.

Il constitue également une base logistique importante pour les campagnes de pêche au poulpe, desservant notamment les flottes opérant au sud de Sidi Ghazi et reliant les ports de Tan-Tan, Tarfaya et Laâyoune.