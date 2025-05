Pêche maritime: Zakia Driouich reconnaît avoir accordé un soutien de 11 millions de dirhams à un député RNI

Les groupes parlementaires de l’opposition aux deux Chambres du Parlement ont diffusé, lundi, via l’application de messagerie instantanée WhatsApp, une vidéo montrant Zakia Driouich, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Eaux et Forêts, chargée de la Pêche maritime, en train de discourir sur le succès des projets relatifs aux écloseries de poissons.

Dans cette intervention, devant les élus et les membres de son parti, le Rassemblement national des indépendants (RNI), à Dakhla, la secrétaire d’État a évoqué le projet d’une écloserie de poissons, dont le propriétaire est un membre du groupe parlementaire du RNI, qui aurait bénéficié d’une subvention de 11 millions de dirhams.

«Il s’agit de Mbarek Hamia, secrétaire de la Chambre des représentants», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du mardi 6 mai. Et de préciser que, dans la foulée de cette polémique au sein de l’Hémicycle, «le député Mustapha Ibrahimi du Parti de la justice et du développement (PJD) a formulé une question écrite qu’il a déposée sur le bureau du président de la première Chambre du Parlement autour du cadre juridique et des critères suivis dans l’octroi des subventions dans le secteur de la pêche».

L’auteur de la question, qui devrait être transférée à la tutelle du secteur pour obtenir une réponse, a fait savoir que «la secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Eaux et Forêts, chargée de la Pêche maritime, a déclaré officiellement, lors de la rencontre organisée par son parti sous le thème La voie des réalisations et devant les membres de la chambre professionnelle de la pêche maritime, qu’un membre de sa formation politique a bénéficié d’une subvention de 11 millions de dirhams pour lancer un projet d’écloserie de poissons».

La déclaration de la secrétaire d’État chargée de la Pêche maritime, souligne Assabah, «a également suscité des interrogations au sein des parlementaires de la majorité, dont des jeunes, qui désirent investir dans ce secteur prometteur, surtout que le gouvernement avait mis au point de nouveaux textes de loi qui le régissent».