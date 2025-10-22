Dix ans après la visite royale, la Faculté de médecine de Laâyoune révolutionne l’enseignement supérieur au Sahara

Vue de la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune, premier établissement du genre dans les provinces du Sud. (H.Yara/Le360)

Dix ans après la visite historique du roi Mohammed VI à Laâyoune, au cours de laquelle il avait donné le coup d’envoi de plusieurs projets structurants, la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune s’affirme aujourd’hui comme un symbole fort du développement équilibré et de la souveraineté sanitaire du Royaume.

Première du genre dans le sud du pays, cette institution, réalisée pour un investissement de 257 millions de dirhams, a profondément redéfini le paysage de l’enseignement supérieur et de la santé dans les provinces du Sud.

Une réussite académique et un moteur de développement

Fatima Zahra Alaoui, doyenne de la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune, a rappelé, au micro de Le360, que l’établissement a ouvert ses portes aux étudiants en octobre 2021, accueillant une première promotion d’une centaine d’étudiants.

Quatre ans plus tard, ils sont plus de 1.000 inscrits, une progression spectaculaire qui coïncide avec la célébration du 50ème anniversaire de la Marche verte et du dixième anniversaire de la visite royale.

La doyenne de la faculté souligne que ce projet s’inscrit pleinement dans le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, en dotant la région de compétences médicales capables de répondre aux besoins sanitaires locaux.

Elle insiste aussi sur la complémentarité du projet avec le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Laâyoune, dont l’ouverture est imminente, offrant ainsi aux étudiants un cadre idéal pour passer de la théorie à la pratique clinique.

Un impact concret sur les étudiants du Sud

Les étudiants interrogés se disent unanimement satisfaits de cette initiative royale. Beaucoup affirment qu’elle leur a permis de réaliser leurs rêves sans avoir à quitter leur région pour poursuivre leurs études supérieures dans une autre ville, au centre ou dans le nord du pays.

La proximité de la faculté avec les résidences universitaires et le futur CHU améliore significativement leurs conditions de vie et d’apprentissage.

Selon plusieurs témoignages, cela se traduit par un meilleur rendement académique et une plus grande motivation à servir la région après leurs études.

Des infrastructures de pointe

Le bâtiment de la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune abrite des amphithéâtres modernes, des laboratoires spécialisés, une bibliothèque numérique, ainsi que des salles de simulation clinique parmi les plus performantes du Royaume.

Ces équipements permettent aux étudiants de s’initier dans des conditions optimales aux pratiques médicales modernes et font de Laâyoune un pôle académique et sanitaire intégré joignant formation, recherche et soins.

Une ouverture vers l’Afrique

Dans le cadre de la politique africaine du Maroc, la faculté accueille également des étudiants originaires de pays d’Afrique subsaharienne. Un nombre significatif de places leur est réservé chaque année, en coordination avec les consulats africains établis à Laâyoune et Dakhla, favorisant ainsi la coopération universitaire Sud-Sud.

Cette dynamique contribue à former une nouvelle génération de médecins africains imprégnés des valeurs de solidarité et de partenariat prônées par le Royaume.

Dix ans après la visite royale, Laâyoune s’impose désormais comme un centre de rayonnement académique et médical, incarnant la réussite du modèle de développement des provinces du Sud et l’ambition d’un Maroc tourné vers la connaissance, la santé et son ancrage africain.