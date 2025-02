Laâyoune: une importante délégation américaine participe aux Journées médicales bilatérales

La ville de Laâyoune a reçu une importante délégation américaine du domaine médical qui apporte une contribution au renforcement de la coopération entre les deux pays et confirme davantage la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara.

Cette délégation est composée de plusieurs médecins, professeurs et experts médicaux, venus échanger avec leurs homologues marocains dans le cadre d’un évènement inédit. Il s’agit des premières Journées médicales maroco-américaines organisées, le mercredi 26 février 2025, par le Conseil régional de Laâyoune-Sakia El Hamra, la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune et St Francis Hospital & Heart Center - Catholic Health (New York).

«C’est une importante opportunité pour nous d’échanger avec de très grands professeurs de l’hôpital St Francis Hospital qui est un centre pour la cardiologie de renommée mondiale», indique, dans une déclaration pour Le360, Fatima Zahra Alaoui, doyenne de la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune.

Le St Francis Hospital & The Heart Center de Catholic Health est un centre leader reconnu aux États-Unis dans le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies cardiaques depuis plus de 50 ans. Il a été classé à plusieurs reprises parmi les meilleurs hôpitaux dans ce pays.

«Un modèle en matière de coopération»

Selon Meyer Abittan et John Bataches, deux représentants de ce centre interrogés par Le360, les Journées médicales maroco-américaines, abritées par la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune, visent notamment à partager les expériences américaines dans le domaine médical avec les étudiants et médecins de la Faculté de médecine de Laâyoune de façon à rehausser le niveau de leur formation académique.

«Ces journées entrent dans le cadre des relations historiques maroco-américaines, qui constituent un exemple vivant et un modèle inspirant en matière de coopération stratégique, notamment dans le domaine de la médecine et de la pharmacie», note Meyer Abittan, appelant à rééditer cette expérience à l’avenir.

De son côté, Hamdi Ould Errachid, président du Conseil de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, a mis en avant l’importance de la Faculté de médecine de Laâyoune qu’il considère comme un acquis important pour la région et a souligné son ouverture sur l’extérieur.

L’évènement a aussi connu la participation de représentants du laboratoire pharmaceutique marocain Laprophan. «Au cours de ces journées, nous avons particulièrement échangé sur des sujets d’actualité sur le plan scientifique et sur le plan de l’implémentation de nouvelles technologies dans les soins, mais aussi sur le plan de perspectives de collaboration entre les deux pays», a indiqué Othmane Boumaalif, directeur scientifique de Laprophan.