Une délégation kenyane en visite à Laâyoune pour explorer de nouvelles opportunités d’investissement

Une délégation d’investisseurs kenyans sont venus à Laâyoune évaluer sur place le potentiel de la région. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la Semaine de la promotion économique du Kenya au Maroc, initiative visant à mettre en avant les secteurs les plus porteurs dans les deux pays et à renforcer la coopération bilatérale.

À leur arrivée, les membres de la délégation ont été accueillis par les autorités locales, avant de débuter une tournée dédiée aux projets structurants actuellement en développement dans la région.

Conduit par Carole Kariuki, directrice générale de la Kenya Private Sector Alliance (KEPSA), le groupe a pris connaissance des grandes infrastructures en développement dans les provinces du Sud. «Nous sommes ici pour comprendre de près les opportunités offertes par Laâyoune. Ce que nous avons vu prouve que la région avance avec une vision claire et des projets solides. Cette région se développe très rapidement, et cela nous motive à explorer pleinement son potentiel», a-t-elle déclaré.

Au siège du Conseil régional, les membres de la délégation ont assisté à une présentation détaillée du Programme de développement régional, inscrit dans le cadre du Nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par le roi Mohammed VI en 2015. Ils ont ainsi pu découvrir un ensemble de projets structurants touchant aux infrastructures routières, à l’énergie, à la pêche et à la logistique, illustrant la dynamique de transformation en cours dans la région.

Au Centre régional d’investissement, le directeur Mohamed Jifer a exposé les principaux leviers économiques de la région. Il a mis en avant les secteurs clés comme la pêche maritime, l’agriculture, les énergies renouvelables, ainsi que la disponibilité du foncier et les avantages compétitifs offerts aux investisseurs.

«Laâyoune dispose de bases solides pour attirer des partenaires internationaux. Notre objectif est de faciliter leur installation et de garantir des projets durables», a-t-il expliqué.

La délégation s’est ensuite rendue sur plusieurs sites stratégiques afin d’observer le dynamisme économique sur le terrain. L’accueil chaleureux et les échanges directs avec les responsables locaux ont permis aux visiteurs de mieux saisir le potentiel de coopération.

Pour Jessica Gakinya, ambassadrice du Kenya au Maroc, cette mission marque un pas important dans le renforcement des relations bilatérales. «Certaines régions du Kenya partagent des caractéristiques similaires avec Laâyoune. Cela ouvre la voie à des partenariats capables de créer une réelle valeur ajoutée des deux côtés», a-t-elle affirmé.

La délégation a également été reçue par le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, Abdessalam Bekrat, pour discuter des investissements possibles et des perspectives de collaboration dans différents domaines.