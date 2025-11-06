KITEA investit 60 millions de dirhams à Laâyoune pour son nouveau magasin géant

C’est au cœur de Laâyoune, sur l’avenue Mohammed VI, que le groupe KITEA a inauguré ce 5 novembre son tout nouveau magasin KITEA Géant Laâyoune. L’événement s’est tenu en présence du Wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, Abdeslam Bekrate, du directeur général du Centre régional d’investissement, Mohammed Jifer, ainsi que du président-fondateur du groupe KITEA, Amine Benkirane et du directeur général, Othman Benkirane.

Fruit d’un investissement de 60 millions de dirhams, ce magasin de 4.300 m² s’inscrit dans une double dynamique: accompagner le développement régional et rapprocher la marque de ses clients à travers tout le Royaume.

«Pour nous, c’est bien plus qu’une date symbolique, il s’agit de la consécration d’un savoir-faire marocain que le groupe incarne depuis plus de 30 ans», a déclaré Amine Benkirane, rappelant que cette ouverture coïncide avec le cinquantenaire de la Marche verte. «Grâce à la conduite éclairée de Sa majesté le roi Mohammed VI, les progrès du Maroc sont flagrants et structurants et c’est avec fierté que KITEA accompagne l’évolution du style de vie des Marocains», a-t-il ajouté.

Installé au Mazeej Mall Laâyoune, KITEA Géant se veut un magasin de nouvelle génération, combinant design épuré, ergonomie et expérience immersive. «Le concept repose sur un agencement fluide et intuitif, mettant en valeur les univers de produits et le credo de la marque: l’aspirationnel accessible», explique Yassine Boumzourr, directeur marketing du groupe.

L’espace a nécessité plus de six mois de gros œuvre et trois mois d’aménagement. L’équipe locale, composée de plus de 60 collaborateurs originaires de Laâyoune, a bénéficié de formations complètes à Laâyoune, Agadir, Marrakech et Casablanca.

«Pour une entreprise marocaine née il y a 32 ans, ouvrir à Laâyoune était une évidence. Nous offrons la même expérience, les mêmes prix et la même exigence à tous nos clients, partout au Maroc», souligne Othman Benkirane, directeur général de KITEA.

Présente dans 18 villes marocaines avec 26 points de vente, KITEA poursuit son expansion au Maroc et à l’international. Après une implantation réussie au Ghana en 2024, le groupe ambitionne d’accélérer son développement en Afrique et au Moyen-Orient, dans des marchés à fort potentiel.

«L’ouverture de Laâyoune marque une étape clé dans notre stratégie de croissance et illustre notre engagement à rapprocher le design de tous», conclut Amine Benkirane.

Avec ce nouveau KITEA Géant, l’enseigne confirme sa vocation de marque marocaine de référence, à la fois proche, moderne et accessible, tout en contribuant activement à la dynamique économique du sud.