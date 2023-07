Soldes d’été: Kitea baisse les prix

Kitea lance ses soldes d’été avec des promotions inédites allant jusqu’à -70% sur un ensemble d’articles de mobilier allant du canapé à la chambre à coucher en passant par le mobilier d’extérieur et les accessoires de décoration, indique un communiqué de la marque.

Pour diffuser cette offre estivale auprès du plus grand nombre, Kitea adopte un concept de communication original basé sur le voyage et l’évasion à travers un grand jeu concours, en magasin et en ligne, destiné à faire gagner un fabuleux voyage à Bali.

Cette campagne de communication joue sur les codes de l’aérien avec un spot radio sous forme de message de commandant de bord et des affiches publicitaires reprenant les marqueurs de billets d’avion.

À travers ces offres exclusives et périodiques, le groupe Kitea, premier réseau de meubles au Maroc, ambitionne de mettre à la disposition des Marocains de l’ameublement de qualité à des prix accessibles.