KITEA inaugure son plus grand magasin à Sidi Bernoussi

KITEA a inauguré hier, mercredi 8 novembre, son plus grand magasin à Sidi Bernoussi. S’étendant sur une superficie de plus de 32.000 m², dont 10.000 m² dédiés à KITEA géant, cet établissement promet une expérience d’achat inédite. Conçu pour répondre aux attentes de ses clients, il offre une vaste gamme de meubles, de décorations et d’accessoires pour la maison.

Le directeur général de KITEA, Othman Benkirane, a souligné l’importance de ce lancement. «Notre magasin à Zenata est un témoignage de notre promesse d’offrir qualité et excellence dans nos produits et services. Notre engagement envers l’excellence dans tous les aspects de notre entreprise est ce qui nous a permis de croître et de prospérer en tant que leader pendant toutes ces années, et nous sommes impatients d’apporter cette même passion aux habitants de Zenata et Sidi Bernoussi», note-t-il.

Le succès de ce projet ne se mesure pas seulement en termes de superficie ou de diversité de produits. L’investissement a également un impact social notable, avec la création de 250 emplois directs et 500 emplois indirects. La formation rigoureuse dispensée aux nouveaux employés garantit un niveau de service élevé, en adéquation avec la réputation de ce géant du mobilier et de la décoration.

Lire aussi : Kitea City, un nouveau concept d'urban store dans la ville

À noter que la stratégie d’implantation de KITEA repose sur une démarche participative en partenariat avec les autorités locales, les universités, les écoles et l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC).

Cette approche favorise un impact régional positif en bénéficiant du soutien de ces organismes pour le recrutement de futurs collaborateurs qualifiés. Selon son directeur général, cette politique RH s’inscrit dans la volonté de la marque, récemment désignée «Meilleur employeur au Maroc en 2023», de promouvoir l’insertion professionnelle à l’échelle locale et régionale.