KITEA inaugure son nouveau concept à Kénitra

Cette inauguration s’est déroulée en présence de Fouad M’Hamdi, gouverneur de la province de Kénitra, Amine Benkirane, Président-fondateur de KITEA, et Stéphane Joly, Chief Operating Officer de KITEA. «Nous sommes ravis de continuer à étendre notre présence à travers le Maroc avec l’ouverture de ce nouveau magasin à Kénitra», a déclaré Amine Benkirane. «Ce magasin incarne notre vision d’offrir des solutions d’ameublement modernes et accessibles, tout en tenant compte des spécificités locales. Nous sommes convaincus que les clients de Kénitra apprécieront l’expérience unique que ce magasin propose», a-t-il ajouté.

Avec ses 4.000 m² de surface commerciale, KITEA Géant Kénitra propose une expérience d’achat enrichie grâce à un agencement optimisé des espaces et des univers de produits. Bien que de taille réduite par rapport aux autres magasins «Géant», ce nouveau point de vente offre une sélection rigoureuse des best-sellers et des produits adaptés à la demande locale, exposant environ 60% des collections de l’enseigne.

Inauguration du magasin de KITEA à Kénitra

«Le concept de ce magasin repose sur un design épuré et minimaliste, mettant en avant les produits de manière optimale. Le parcours client bien défini à travers les différents univers d’ameublement pour la maison et les espaces professionnels permet une navigation agréable et intuitive. Le plafond noir encadre les ambiances chaleureuses, offrant une expérience cosy et douillette pour les visiteurs», explique Stéphane Joly.

Ce nouveau magasin de Kénitra, avec ses 61 employés, illustre l’engagement de KITEA à répondre aux besoins de ses clients tout en contribuant à l’économie locale. KITEA prévoit de poursuivre son expansion stratégique avec l’ouverture prochaine d’un magasin à Laâyoune, renforçant ainsi sa présence sur le marché marocain.