À Laâyoune, les chioukhs des tribus sahraouies saluent la résolution onusienne qui «consacre la légitimité pleine et entière de la souveraineté du Maroc sur son Sahara»

Dans un communiqué lu à l’issue d’une réunion tenue à cette occasion, les chioukhs des tribus sahraouies de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra ont souligné que la résolution du Conseil de sécurité «consacre la légitimité pleine et entière de la souveraineté du Maroc sur son Sahara» et «confirme, une fois encore, l’échec de toutes les manœuvres illusoires dirigées contre la position du Royaume».

Ils ont affirmé que cette réalisation constitue «une victoire éclatante consacrant la marocanité du Sahara, sans vainqueur ni vaincu, en ouvrant de nouvelles perspectives de bon voisinage et de renforcement des liens fraternels».

Les chioukhs des tribus sahraouies ont également indiqué que cette dynamique s’inscrit dans le cadre de la politique de la main tendue que le Maroc, Roi et peuple, ne cesse de prôner, convaincu de l’unité de destin et animé d’une volonté sincère de promouvoir la sécurité, la stabilité et la prospérité dans l’ensemble de la région.

Convaincus de la justesse de la cause nationale, ils ont réaffirmé leur attachement inconditionnel à l’intégrité territoriale du Maroc et à la défense de la marocanité du Sahara.

À cette occasion, ils ont lancé un appel à leurs frères et cousins dans les camps de Tindouf pour regagner la mère patrie et contribuer au développement des provinces du sud et à l’édification d’un Maroc uni, fort et prospère, sous la conduite du roi Mohammed VI.