Sahara marocain: la magistrale leçon de leadership d’un Royaume en marche

Le 31 octobre 2025 restera gravé dans l’histoire de notre Nation. En reconnaissant officiellement la solution marocaine d’autonomie comme la seule base sérieuse et crédible pour le règlement du différend régional autour du Sahara, l’Organisation des Nations Unies vient d’écrire une page majeure de notre destin collectif.

C’est bien plus qu’une victoire diplomatique. C’est l’aboutissement d’un combat de près d’un demi-siècle, mené avec constance, intelligence et foi. C’est aussi une leçon magistrale de leadership, celle d’une monarchie qui a su voir juste, agir au bon moment et entraîner tout un peuple dans un projet de dignité nationale.

Un leadership de vision et de transmission

Tout a commencé avec Feu Sa Majesté le Roi Hassan II. Dans un contexte géopolitique complexe, il a su lire l’histoire et choisir le moment juste: celui de la Marche verte, en novembre 1975, mobilisant plus de 350.000 Marocains pacifiques pour libérer nos territoires.

Ce geste fondateur fut bien plus qu’un acte politique: c’était la mise en mouvement d’un peuple uni autour d’une vision, celle de la marocanité du Sahara, portée avec courage et lucidité. Feu Sa Majesté avait semé la graine: celle d’une Nation fière, unie et déterminée à reprendre ce qui lui appartenait légitimement.

Un leadership de continuité et d’intelligence stratégique

Cet héritage a été repris avec force et clairvoyance par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Depuis Son accession au Trône, Sa Majesté a transformé cette cause nationale en une stratégie globale et durable, combinant diplomatie, développement et soft power.

Le retour du Maroc à l’Union africaine, les partenariats stratégiques tissés avec des puissances mondiales, les accords d’Abraham, les investissements massifs dans nos provinces du Sud, la mobilisation de notre diaspora et la montée en puissance de notre diplomatie d’influence: tout cela relève d’une orchestration fine, d’une constance exemplaire, et d’un sens du leadership d’État que peu de nations peuvent revendiquer.

Cette victoire de 2025 n’est donc pas un hasard. Elle est le fruit d’une vision juste, d’une exécution patiente et d’une fidélité sans faille à une cause sacrée.

Une leçon de leadership pour nous tous

En vérité, cette séquence nationale est une école de leadership à ciel ouvert. Elle nous montre que voir loin, agir avec constance et mobiliser autour d’une vision partagée, sont les clés de toute réussite qu’elle soit politique, économique ou managériale.

Dans nos entreprises, dans nos institutions, dans nos territoires, nous avons à apprendre de ce modèle:

La vision avant la décision.

Le temps long avant la précipitation.

Le collectif avant l’individualisme.

Le patriotisme avant l’opportunisme.

Nous avons la chance de vivre un moment de cohésion nationale rare, où la fierté et l’espérance se rejoignent. C’est aussi cela, le leadership marocain: un art de conjuguer l’authenticité, le patriotisme, la raison et l’émotion, le devoir et la foi, l’histoire et le futur.

Un Momentum pour le Maroc

Le Royaume vit un Momentum exceptionnel:

Reconnaissance internationale de notre intégrité territoriale,

Confiance renouvelée de la communauté internationale (CAN 2025, Coupe du monde 2030),

Dynamisme économique salué par les grandes institutions,

Rayonnement culturel et diplomatique inédit sur les cinq continents.

Ce Momentum n’est pas un hasard. C’est le résultat d’un travail collectif, d’un leadership visionnaire, d’une dream team royale selon les mots du peuple où chaque Marocain, diaspora y compris, du plus humble au plus haut responsable, a tenu sa part.

C’est une démonstration que le travail paye toujours, que la foi dans le pays finit par triompher, et que l’unité nationale reste notre plus belle force.

Entrer ensemble dans l’après-31 octobre 2025

Nous entrons désormais dans une nouvelle ère. Comme l’a affirmé Sa Majesté le Roi Mohammed VI: «Il y aura un avant et un après 31 octobre 2025.» À nous d’en faire le socle d’un nouvel élan collectif, d’un Maroc encore plus confiant, plus juste, plus uni et plus inclusif.

Ce succès diplomatique n’est pas une fin, mais un commencement. Le commencement d’un Maroc qui assume sa place, qui s’affirme, qui inspire. Un Maroc où chaque dirigeant, chaque manager, chaque citoyen comprend qu’avec de la vision, de la rigueur et du cœur, tout devient possible.

Conclusion

En célébrant cette victoire historique, nous ne faisons pas que saluer un aboutissement. Nous célébrons un style de leadership, celui d’une Monarchie qui incarne la sagesse, la persévérance et la fidélité à la Nation.

Nous célébrons un peuple qui croit, qui agit et qui avance. Nous célébrons un Maroc debout, rassemblé, confiant.