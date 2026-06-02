Commerce extérieur: le Maroc renforce ses connexions maritimes avec une nouvelle génération de corridors

Le commerce extérieur marocain entre dans une phase de transformation plus intégrée, où la compétitivité ne dépend plus uniquement des capacités industrielles ou des accords de libre-échange, mais également de la rapidité des flux, de l’interconnexion numérique des administrations et de la maîtrise des chaînes logistiques. Le lancement de la plateforme «PortNet Commerce Extérieur», officialisé à Casablanca, illustre ce repositionnement progressif du Royaume autour d’une logique de fluidité commerciale et d’efficacité opérationnelle.

Cette évolution intervient alors que les échanges extérieurs marocains continuent de progresser dans un environnement mondial plus exigeant. Selon les données consolidées de l’Office des Changes, les exportations marocaines ont atteint 469,08 milliards de dirhams en 2025, contre 454,98 milliards en 2024, tandis que les importations ont franchi 822,22 milliards de dirhams. Le déficit commercial s’est ainsi établi à 353,15 milliards de dirhams, avec un taux de couverture ramené à 57%.

Cette dynamique confirme une réalité désormais centrale pour l’économie marocaine: l’amélioration de la compétitivité passe autant par la réduction des délais administratifs et logistiques que par la montée en gamme industrielle. Le poids grandissant des exportations automobiles, aéronautiques, agroalimentaires et phosphatières accroît mécaniquement les besoins d’intégration numérique des flux commerciaux. L’automobile demeure ainsi le premier secteur exportateur avec 157,6 milliards de dirhams en 2024, devant les phosphates et dérivés à 87,1 milliards et l’agriculture-agroalimentaire à 87 milliards.

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Le projet PortNet s’inscrit précisément dans cette logique d’optimisation des flux. Le portail vise à centraliser les procédures liées aux opérations d’importation et d’exportation afin de limiter la fragmentation administrative qui ralentissait jusqu’ici les opérations commerciales.

Omar Hejira, secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, a présenté cette transformation comme une étape directement liée à la compétitivité internationale du Royaume. «La transformation numérique du commerce extérieur n’est plus un choix, mais une condition essentielle pour renforcer la compétitivité internationale», a-t-il affirmé lors du lancement de la plateforme.

Le diagnostic posé par les opérateurs économiques converge autour d’un même constat: la multiplication des interfaces administratives génère des délais, des doubles saisies et des coûts indirects qui finissent par réduire la compétitivité des entreprises exportatrices. Jusqu’à présent, importateurs, transitaires, banques, administrations et autorités portuaires évoluaient encore à travers des circuits numériques distincts.

Évolution récente du commerce extérieur marocain

Indicateurs 2024 2025 Évolution Exportations 454,98 Mds DH 469,08 Mds DH +2,8% Importations 761,45 Mds DH 822,22 Mds DH +8,0% Déficit commercial 306,47 Mds DH 353,15 Mds DH +15,8% Taux de couverture 59,8% 57,0% -2,8 points

PortNet cherche désormais à transformer cette organisation fragmentée en système intégré. Le portail fédère plus d’une soixantaine d’organismes autour d’une seule interface numérique et intègre déjà plus de vingt-deux nouvelles formalités administratives.

Cette rationalisation apparaît d’autant plus stratégique que les volumes commerciaux continuent d’augmenter rapidement. Omar Hejira rappelle que le commerce extérieur marocain représente désormais près de 1,3 milliard de dirhams, dont environ 470 milliards de dirhams d’exportations. Une telle masse de flux impose une capacité de traitement numérique capable d’absorber l’accélération des échanges sans provoquer d’allongement des délais.

Tanger Med consolide son rôle de plateforme continentale

Cette mutation numérique reste étroitement liée au développement des infrastructures portuaires. Tanger Med occupe désormais une position centrale dans la stratégie logistique nationale. Le complexe portuaire accueille près de 553.000 camions par an et voit transiter entre 12 et 13 millions de conteneurs chaque année, selon les chiffres avancés lors du lancement de la plateforme.

Le rôle du port dépasse désormais la seule fonction de transit maritime. Tanger Med s’impose progressivement comme une plateforme d’intégration industrielle et commerciale reliant les chaînes de production marocaines aux marchés européens et internationaux. Les données reprises dans le rapport consolidé sur le commerce extérieur montrent d’ailleurs que l’Union européenne absorbe encore 63,2% des exportations marocaines, avec une forte concentration sur l’Espagne et la France.

Cette dépendance relative au marché européen pousse justement les autorités à chercher de nouveaux relais de diversification. Le commerce extérieur marocain reste fortement concentré géographiquement, alors que l’Afrique subsaharienne demeure encore marginale dans les exportations nationales.

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Le gouvernement tente ainsi de combiner deux orientations complémentaires: consolider l’intégration aux chaînes européennes tout en élargissant progressivement les débouchés africains et atlantiques.

Cette stratégie passe également par l’élargissement du nombre d’entreprises exportatrices. Malgré la progression des exportations marocaines, le tissu exportateur demeure encore relativement concentré. Environ 6.000 entreprises exportent aujourd’hui de manière régulière, alors que les TPME représentent près de 95% du tissu économique national.

Le constat renvoie à une problématique structurelle: une large partie des petites entreprises marocaines reste encore éloignée des marchés internationaux, faute d’accompagnement financier, logistique ou assurantiel.

Le programme présenté lors du Carrefour de la TPME «Oser l’export» cherche précisément à réduire cette distance. Omar Hejira y a détaillé un dispositif public doté de 800 millions de dirhams destiné à soutenir les primo-exportateurs et les coopératives engagées dans une démarche d’internationalisation.

Le mécanisme repose sur plusieurs niveaux d’intervention. Une aide pouvant atteindre 50.000 dirhams doit permettre d’évaluer rapidement le potentiel export d’un produit, tandis que des subventions allant jusqu’à un million de dirhams sont prévues pour renforcer les capacités de production des entreprises engagées à l’international.

Cette logique vise à réduire l’incertitude qui freine encore de nombreuses TPME. Le passage à l’export suppose souvent des investissements industriels, logistiques et commerciaux que les petites structures hésitent à engager sans visibilité suffisante sur les marchés ciblés.

Le gouvernement tente ainsi d’articuler financement, assurance et accompagnement opérationnel afin de transformer un potentiel export identifié en flux commerciaux réels.

L’Afrique devient un axe prioritaire de diversification

Cette stratégie de diversification accorde une place particulière au continent africain. Omar Hejira a rappelé qu’une étude réalisée en 2021 avait identifié un potentiel inexploité de 120 milliards de dirhams pour les entreprises marocaines, dont 12 milliards liés au seul marché africain.

Cette orientation africaine répond à plusieurs objectifs économiques. Elle permet d’abord de réduire la concentration historique des exportations marocaines vers l’Europe, qui représente encore près de 70% des débouchés extérieurs du Royaume.

Elle s’inscrit ensuite dans une logique plus large d’intégration atlantique et logistique portée par les nouveaux projets portuaires et maritimes engagés par le Royaume.

Le développement de Dakhla Atlantique, de Nador West Med et le renforcement des infrastructures d’Agadir participent de cette stratégie visant à repositionner progressivement les provinces du Sud et la façade atlantique comme des espaces de connexion commerciale vers l’Afrique de l’Ouest.

Le maritime devient un levier direct de compétitivité

Cette orientation s’est clairement matérialisée lors des premières Assises maritimes organisées à Tanger. Les annonces portant sur le lancement de nouvelles lignes maritimes dans le détroit de Gibraltar ainsi que sur l’ouverture progressive de liaisons directes depuis Agadir et Dakhla vers l’Europe, l’Afrique et les espaces atlantiques traduisent une volonté d’accélérer l’intégration logistique du Royaume.

Le gouvernement rattache directement cette politique maritime au soutien des exportations. Le renforcement des lignes de transport de camions entre le Maroc et l’Espagne doit permettre d’améliorer l’acheminement des marchandises vers les marchés européens tout en réduisant les temps de transit.

Cette évolution répond également à une réalité structurelle du commerce extérieur marocain: près de 95% des échanges extérieurs transitent par voie maritime. La maîtrise des capacités portuaires, logistiques et maritimes devient donc un enjeu directement lié à la souveraineté économique et à la continuité des flux commerciaux.

Le choix d’élargir les connexions atlantiques depuis Agadir et Dakhla traduit par ailleurs une volonté de repositionnement géoéconomique. Les autorités cherchent à rapprocher davantage les infrastructures marocaines des corridors commerciaux africains et atlantiques, tout en renforçant l’attractivité logistique des provinces du Sud.

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Cette nouvelle phase du commerce extérieur marocain repose finalement sur une idée centrale: la compétitivité internationale dépend désormais autant de la qualité des infrastructures numériques et logistiques que de la capacité industrielle elle-même.

Les indices des valeurs unitaires publiés par le HCP montrent d’ailleurs une amélioration récente des termes de l’échange, portée notamment par les phosphates et certains produits agricoles. Toutefois, la progression des exportations reste confrontée à plusieurs défis liés à la dépendance énergétique, aux nouvelles normes environnementales européennes et aux exigences de décarbonation industrielle.

Face à ces évolutions, le Maroc cherche à renforcer simultanément ses infrastructures portuaires, ses outils numériques, ses capacités logistiques et sa base exportatrice. La digitalisation du commerce extérieur, l’extension des connexions maritimes et l’accompagnement des TPME apparaissent ainsi comme les différentes composantes d’une même stratégie économique.