Transport maritime: le Maroc prépare le lancement de nouvelles lignes reliant Dakhla à l’Europe et à l’Afrique

Abdessamad Kayouh, ministre du Transport et de la logistique, détaille les premières mesures opérationnelles visant à renforcer les capacités maritimes nationales.

Le Maroc veut consolider sa présence maritime sur les corridors les plus stratégiques de ses échanges extérieurs. Lors de l’ouverture de la première édition des Assises maritimes, organisée à Tanger sous le thème «Le Maroc, nation maritime émergente», Abdessamad Kayouh, ministre du Transport et de la Logistique, a détaillé les premières mesures opérationnelles destinées à renforcer les capacités maritimes nationales.

Le ministre a particulièrement insisté sur deux priorités immédiates: le développement des lignes maritimes dans le détroit de Gibraltar et l’ouverture progressive de liaisons directes depuis les ports d’Agadir et de Dakhla vers l’Europe, l’Afrique et les espaces atlantiques. Ces annonces traduisent une volonté de rapprocher davantage les infrastructures portuaires marocaines des flux commerciaux internationaux et des besoins des exportateurs nationaux.

Le ministère a annoncé le lancement d’une première tranche d’appels d’offres consacrée au développement des lignes de transport de passagers et de camions dans le détroit de Gibraltar. Abdessamad Kayouh a précisé que cette initiative vise à «renforcer et diversifier les services de transport maritime entre le Maroc et le Royaume d’Espagne».

Cette orientation intervient alors que le détroit demeure l’un des principaux points de passage des échanges humains et commerciaux reliant le Maroc à l’Europe. Le ministre a rappelé que l’opération Marhaba mobilise chaque année près de 3,7 millions de passagers et 800.000 véhicules. Le renforcement des capacités maritimes apparaît ainsi comme une réponse directe à l’intensification des flux enregistrés durant les périodes estivales, mais également comme un levier d’amélioration de la fluidité logistique.

Le gouvernement rattache également cette démarche au soutien des exportations marocaines. Le développement des lignes de transport de camions entre les deux rives du détroit doit permettre d’améliorer les conditions d’acheminement des marchandises et de consolider la continuité logistique vers les marchés européens.

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Cette orientation s’inscrit d’ailleurs dans le prolongement des projets déjà engagés par le précédent ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil. À la suite du Discours royal du 6 novembre 2023, dans lequel le roi Mohammed VI avait appelé à réfléchir à la constitution d’une flotte nationale de marine marchande, le ministère avait confié à un cabinet international une étude stratégique consacrée au développement de cette flotte. Mohamed Abdeljalil avait déjà dévoilé les premières informations relatives à ces projets lors de son passage à l’émission «Grand Format-Le360», en présentant les bases d’un projet destiné à renforcer les capacités maritimes nationales.

Cette continuité institutionnelle a été rappelée à Tanger par Abdessamad Kayouh, qui considère le développement d’une flotte maritime nationale comme un enjeu directement lié à «la résilience, à la sécurisation des flux et à la souveraineté logistique». Le ministre a également souligné que le transport maritime représente plus de 90% du commerce mondial, tandis que près de 95% des échanges commerciaux extérieurs du Royaume transitent par voie maritime.

Agadir et Dakhla appelés à renforcer les connexions atlantiques

La seconde orientation majeure présentée à Tanger concerne les ports d’Agadir et de Dakhla. Abdessamad Kayouh a annoncé la préparation de nouvelles lignes maritimes directes reliant notamment ces deux villes à des ports européens, africains et américains.

Le ministère considère que ces liaisons directes doivent permettre aux opérateurs exportateurs marocains de bénéficier de services maritimes plus fluides et mieux adaptés aux besoins des échanges internationaux. L’objectif consiste également à renforcer l’intégration logistique des provinces du Sud dans les grands circuits maritimes atlantiques.

Cette orientation prolonge la vision présentée par le ministre autour du positionnement du Maroc comme plateforme stratégique de connexion entre l’Europe, l’Afrique et l’espace atlantique. Le développement de lignes directes depuis Agadir et Dakhla traduit ainsi une volonté d’élargir les capacités d’accès aux marchés extérieurs tout en renforçant l’attractivité logistique des ports cités.

Le discours établit également un lien direct entre ces nouveaux projets et les investissements engagés durant les vingt-cinq dernières années dans les infrastructures portuaires nationales. Abdessamad Kayouh a ainsi cité les projets Tanger Med, Nador West Med et Dakhla Atlantique, ainsi que la modernisation des ports de Casablanca, Jorf Lasfar et Agadir.

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Au-delà des infrastructures elles-mêmes, les annonces faites lors des Assises maritimes traduisent une nouvelle étape dans la stratégie logistique du Royaume. Le gouvernement cherche désormais à renforcer la présence nationale dans les activités maritimes liées au transport de passagers, de marchandises et aux connexions internationales.

Abdessamad Kayouh a ainsi rappelé que l’étude stratégique engagée par le ministère sur le développement d’une flotte maritime nationale avait conclu à la nécessité de construire un écosystème maritime intégré associant gouvernance, financement, formation et services logistiques.

Les mesures annoncées sur Gibraltar, Agadir et Dakhla apparaissent ainsi comme les premières traductions opérationnelles de cette orientation, avec une priorité donnée à la fluidité des échanges, à l’appui aux exportations et au renforcement de l’ancrage atlantique du Royaume.