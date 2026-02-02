Economie

Commerce extérieur: le Maroc mise sur l’Asie et les Amériques pour doper ses exportations

Omar Hejira, secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur du Maroc. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 02/02/2026 à 18h24

VidéoFace à une dépendance encore marquée vis-à-vis des marchés européens, le Maroc accélère sa stratégie de diversification commerciale. L’objectif est clair: conquérir les grands marchés de consommation en Asie et dans les Amériques, en s’appuyant sur ses secteurs exportateurs phares et sur de nouvelles infrastructures portuaires stratégiques.

Le Maroc travaille activement sur les moyens d’exporter davantage vers des marchés de grande consommation, notamment en Asie et dans les Amériques, a affirmé Omar Hejira, secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, dans une déclaration accordée à Le360.

Selon le responsable gouvernemental, il est impératif pour le Royaume de diversifier son commerce extérieur au-delà de ses destinations traditionnelles, en se projetant vers des marchés lointains, en particulier ceux d’Asie et d’Amérique latine. Aujourd’hui, près de 60% du commerce extérieur marocain reste concentré sur les pays européens, un déséquilibre que les autorités entendent corriger.

Omar Hejira a ainsi appelé «tous les départements gouvernementaux marocains ainsi que le secteur privé à participer» à cette nouvelle dynamique, en cohérence avec les visions royales, notamment à travers la réalisation des ports stratégiques de Dakhla et de Nador. Ces infrastructures doivent jouer un rôle clé dans le repositionnement logistique et commercial du Maroc à l’échelle mondiale.

Le secrétaire d’État a également souligné l’attractivité croissante du label Made in Morocco à l’international. Des secteurs comme l’automobile, les phosphates, l’agroalimentaire, la pêche, l’artisanat ou encore l’aéronautique suscitent une demande soutenue sur les marchés étrangers.

Evoquant sa récente visite au Panama, Omar Hejira a mis en avant les résultats obtenus en faveur de la promotion des exportations marocaines. «Il faut vendre davantage aux marchés de grandes consommations et nous y travaillons pour atteindre les buts à l’avenir», a-t-il insisté.

Lire aussi : Commerce extérieur: Omar Hejira à New Delhi pour doper le partenariat avec l’Inde

Les chiffres confirment cette dynamique. En 2024, les exportations marocaines ont franchi la barre des 450 milliards de dirhams, portées notamment par l’automobile, les phosphates et leurs dérivés, ainsi que l’aéronautique. À fin septembre 2025, la valeur des exportations a atteint 346,3 milliards de dirhams, en progression de 3,6%.

En cherchant à s’ancrer durablement sur les marchés asiatiques et américains, le Maroc ne se contente plus d’élargir sa carte commerciale: il ambitionne de redéfinir sa place dans les chaînes de valeur mondiales, en faisant de la diversification un levier stratégique de souveraineté économique.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 02/02/2026 à 18h24
#exportations#Economie#Commerce extérieur#Asie#Amériques

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Luminaires LED: l’enquête du département du Commerce extérieur confirme le dumping des importations en provenance de Chine

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Commerce extérieur: Omar Hjira présentera la semaine prochaine une nouvelle stratégie pour dynamiser le secteur

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Commerce extérieur: pourquoi les exportations marocaines vers l’Afrique ne décollent pas

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Commerce extérieur: les pistes de l’économiste Ahmed Azirar pour rééquilibrer les accords de libre-échange

Articles les plus lus

1
Ghar Djebilet, la mine miracle ou l’art de transformer un fiasco annoncé en épopée
2
Un passager décède après un malaise à bord d’un vol Royal Air Maroc Montréal-Casablanca
3
Trafic en hausse de 13,3%, Tanger Med consolide son rôle de hub euro-africain
4
Le Polisario en déshérence
5
Crime contre l’humanité
6
Industrie de défense: comment et pourquoi le Maroc change d’échelle
7
Barrages sous pression: pourquoi et comment le Maroc enclenche des lâchers d’eau
8
Plongée au cœur du Musée de la photographie et des arts visuels de Casablanca
Revues de presse

Voir plus