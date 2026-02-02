Commerce extérieur: le Maroc mise sur l’Asie et les Amériques pour doper ses exportations

Le Maroc travaille activement sur les moyens d’exporter davantage vers des marchés de grande consommation, notamment en Asie et dans les Amériques, a affirmé Omar Hejira, secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, dans une déclaration accordée à Le360.

Selon le responsable gouvernemental, il est impératif pour le Royaume de diversifier son commerce extérieur au-delà de ses destinations traditionnelles, en se projetant vers des marchés lointains, en particulier ceux d’Asie et d’Amérique latine. Aujourd’hui, près de 60% du commerce extérieur marocain reste concentré sur les pays européens, un déséquilibre que les autorités entendent corriger.

Omar Hejira a ainsi appelé «tous les départements gouvernementaux marocains ainsi que le secteur privé à participer» à cette nouvelle dynamique, en cohérence avec les visions royales, notamment à travers la réalisation des ports stratégiques de Dakhla et de Nador. Ces infrastructures doivent jouer un rôle clé dans le repositionnement logistique et commercial du Maroc à l’échelle mondiale.

Le secrétaire d’État a également souligné l’attractivité croissante du label Made in Morocco à l’international. Des secteurs comme l’automobile, les phosphates, l’agroalimentaire, la pêche, l’artisanat ou encore l’aéronautique suscitent une demande soutenue sur les marchés étrangers.

Evoquant sa récente visite au Panama, Omar Hejira a mis en avant les résultats obtenus en faveur de la promotion des exportations marocaines. «Il faut vendre davantage aux marchés de grandes consommations et nous y travaillons pour atteindre les buts à l’avenir», a-t-il insisté.

Lire aussi : Commerce extérieur: Omar Hejira à New Delhi pour doper le partenariat avec l’Inde

Les chiffres confirment cette dynamique. En 2024, les exportations marocaines ont franchi la barre des 450 milliards de dirhams, portées notamment par l’automobile, les phosphates et leurs dérivés, ainsi que l’aéronautique. À fin septembre 2025, la valeur des exportations a atteint 346,3 milliards de dirhams, en progression de 3,6%.

En cherchant à s’ancrer durablement sur les marchés asiatiques et américains, le Maroc ne se contente plus d’élargir sa carte commerciale: il ambitionne de redéfinir sa place dans les chaînes de valeur mondiales, en faisant de la diversification un levier stratégique de souveraineté économique.