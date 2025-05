Commerce extérieur: Omar Hjira présentera la semaine prochaine une nouvelle stratégie pour dynamiser le secteur

Ce plan s’articule autour de trois piliers, à savoir une stratégie de justice territoriale au profit des régions et des entreprises exportatrices locales, la création d’une société unique dédiée aux petites entreprises exportatrices ainsi que l’octroi d’un appui pour les petits exportateurs.

Dans une déclaration pour Le360, le secrétaire d’État Omar Hjira a indiqué que ce programme sera dévoilé la semaine prochaine à Casablanca sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. L’intervention présentée aujourd’hui à la Chambre des conseillers, a dit Omar Hjira, était «très importante car elle nous a permis de présenter une partie du programme du commerce extérieur» qui sera dévoilé sous la présidence du chef du gouvernement, mercredi prochain à Casablanca. Il a ajouté que ce programme repose sur «les orientations de Sa Majesté en matière de commerce extérieur et d’investissement et le renforcement des capacités de l’économie nationale ainsi que sur les tournées de concertation» effectuées auprès des régions.

Selon le secrétaire d’État, «il est apparu l’existence de disparités entre les régions, notamment en termes de stimulation et de moyens disponibles.» Le secrétaire d’État a estimé que «l’État et le gouvernement ont fourni des moyens importants pour l’investissement, mais il est temps d’offrir également des incitations dans le domaine du commerce extérieur, ce qui constituera le cœur du programme que nous présenterons la semaine prochaine». Pour lui, l’objectif est «d’assurer une justice territoriale dans les exportations afin que des régions comme l’Oriental et Guelmim disposent des mêmes opportunités d’exportation que Rabat, Casablanca ou Tanger».

«Ce programme», a-t-il poursuivi, «couvrira l’ensemble des régions du Royaume et facilitera l’accès au monde de l’exportation, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises». Et de préciser: «Nous les accompagnerons dans toutes les régions.»

Un des axes majeurs de ce programme, selon Omar Hjira, est la promotion de l’artisanat qui est présent dans toutes les régions. Le secteur, a souligné le responsable gouvernemental, «inclura également l’économie sociale et solidaire avec un soutien aux associations et coopératives pour les aider à s’orienter vers l’exportation. C’est donc un programme ambitieux qui vise à instaurer une justice territoriale en matière de chiffres à l’export».

Quant à la nature du soutien prévu, le secrétaire d’État a indiqué qu’il y aura un système spécifique d’appui pour soutenir les investisseurs et exportateurs. «Chaque acteur recevra un soutien adapté à son produit, que ce soit dans l’industrie ou dans le commerce, le but étant que ce soutien aux entreprises exportatrices soit équitable au niveau national», a conclu Omar Hjira.