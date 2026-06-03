Un portail unique pour centraliser les procédures du commerce extérieur

Dès le 15 juin 2026, une plateforme numérique unique sera mise en service afin de centraliser l’ensemble des procédures administratives du commerce extérieur marocain.

Le ministère de tutelle et l’écosystème du commerce extérieur marocain s’apprêtent à mettre en service, le 15 juin 2026, un nouveau portail unique destiné aux opérateurs économiques. «Cette initiative vise à corriger la fragmentation administrative actuelle, qui obligeait jusqu’à présent les entreprises à naviguer entre plus de huit interfaces distinctes pour une seule et même opération, entraînant des saisies d’informations répétitives, des délais variables et des déplacements physiques», explique le magazine Finances News Hebdo.

Le projet repose sur l’interconnexion de plus de 60 organismes et administrations autour d’un référentiel commun. Concrètement, les utilisateurs bénéficieront d’un point d’accès centralisé accessible en continu, d’une authentification unique et d’un principe de saisie unique des données, réutilisables tout au long du parcours. Un tableau de bord consolidé permettra de suivre l’évolution des dossiers en temps réel, complété par un assistant virtuel chargé d’accompagner l’expérience utilisateur.

Sur le plan technique et stratégique, la structure du portail s’articule autour de quatre axes majeurs: l’unification progressive des plateformes nationales, l’intégration d’outils d’intelligence artificielle pour la lecture automatisée des documents et l’analyse prédictive, la conformité stricte aux exigences de la Directive nationale de la sécurité des systèmes d’information ainsi qu’à la certification ISO 27001, et enfin l’interopérabilité avec les systèmes des partenaires étrangers afin d’intégrer le Maroc dans les corridors commerciaux digitaux internationaux.

Selon Youssef Ahouzi, directeur général de Portnet, «ce lancement répond à un triple objectif: la souveraineté sur les données et les infrastructures critiques, la compétitivité économique par la réduction des coûts et des délais, et le rayonnement régional».

L’ambition affichée est de faire évoluer cet outil d’une simple plateforme de gestion des formalités vers un instrument d’intelligence économique, capable de fournir des analyses de marché et d’intégrer des services financiers ainsi que des moyens de paiement internationaux. Pour la direction de Portnet, «cette transition marque le début d’une transformation structurelle et irréversible de l’écosystème logistique et administratif national».