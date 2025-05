Une nouvelle feuille de route pour le commerce extérieur

Une nouvelle étape vient d’être franchie dans la stratégie nationale de développement du commerce extérieur.

Une cérémonie officielle a marqué, mercredi à Casablanca, le lancement de la feuille de route du secteur pour la période 2025–2027, indique le magazine Finances News Hebdo.

Cette initiative vise à faire du commerce extérieur un moteur clé de la croissance économique, de l’emploi et de l’intégration du Maroc dans les chaînes de valeur mondiales.

Articulée autour de trois grands objectifs, la feuille de route ambitionne de créer 76.000 emplois directs, de générer un chiffre d’affaires additionnel de 84 milliards de dirhams à l’export et de favoriser l’émergence de 400 nouvelles entreprises exportatrices chaque année, écrit-on.

L’approche adoptée se veut à la fois intégrée et participative. Elle repose sur quatre leviers d’intervention principaux et six réformes transversales.

Ces dernières incluent notamment le soutien à l’artisanat et à l’économie sociale et solidaire, ainsi que la mise en place d’offices régionaux dédiés à l’appui au commerce extérieur dans toutes les régions du Royaume.

Il s’agit d’une stratégie décentralisée visant à rapprocher les services d’accompagnement des territoires et des porteurs de projets.

La vision portée par cette feuille de route s’inscrit dans la continuité de l’ouverture économique engagée par le Royaume depuis plusieurs années.

Elle entend renforcer la compétitivité du tissu productif national, accroître la résilience des exportations, et améliorer le taux de couverture des importations, tout en consolidant la soutenabilité des équilibres extérieurs.

Ce plan ambitionne également de repositionner le Royaume comme un acteur économique influent à l’échelle internationale, capable d’attirer davantage d’investissements étrangers grâce à un environnement des affaires plus dynamique, des infrastructures logistiques modernes et une offre exportable plus diversifiée.

L’événement a réuni plusieurs membres du gouvernement, ainsi que des représentants du secteur privé et des institutions nationales.

Les ministres en charge de l’industrie, de l’inclusion économique, du budget et du commerce extérieur, aux côtés des présidents de la CGEM et de l’ASMEX, qui étaient là, ont pu témoigner de l’importance accordée à cette feuille de route par l’ensemble des parties prenantes.

Cette dynamique traduit une forte volonté de doter le Royaume d’un cadre stratégique cohérent, ambitieux, et adapté aux nouvelles réalités du commerce mondial. Il restera à la concrétiser.