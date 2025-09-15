Festival international du cinéma de montagne: Ouzoud rend hommage à Ali Hassan et met huit films en compétition

Le Festival international du cinéma de montagne à Ouzoud en est déjà à sa troisième édition. Organisé par la Fondation Sawt Al Jabal, présidée par Bahija Simou, l’événement aura lieu cette année du 26 au 30 septembre 2025.

Le programme du festival comprend une compétition officielle où neuf films – fiction et documentaires récents, marocains et internationaux – seront projetés.

Ces œuvres, certaines primées dans des festivals prestigieux, explorent toutes la thématique de la montagne. Parmi elles: le long métrage allemand Vet Helmer, The Incredible Snow Woman du Français Sebastian Bet Bedern, Les trois lunes derrière une colline d’Abdellatif Fdil, ou encore Mountain Woman du Japonais Takeshi Fukunaga.

Le jury sera présidé par l’écrivain et ancien ministre de la Culture Mohamed Achaâri, qui donnera également la conférence inaugurale intitulée «Le film comme texte: réflexions d’un poète».

Lire aussi : Cinéma: 25,8 millions de dirhams de subventions pour 40 festivals marocains

La place centrale d’Ouzoud servira de lieu de projections pour la section Panorama, mettant en lumière des films marocains variés, en présence de leurs réalisateurs et comédiens.

Cette édition sera marquée par un hommage à plusieurs personnalités récemment disparues, dont le journaliste Ali Hassan qui est natif d’Ouzoud. Le festival mettra également à l’honneur la réalisatrice et comédienne Latefa Ahrrare ainsi que l’acteur et metteur en scène Abdelatif Chaouqi, en reconnaissance de leur contribution à la scène artistique nationale.

Des ateliers pratiques, destinés aux jeunes d’Ouzoud et animés par des professeurs marocains et français, permettront une initiation aux différentes étapes de la réalisation d’un film documentaire anthropologique, de la conception à la projection.

En parallèle, le festival proposera des colloques académiques réunissant universitaires, critiques et professionnels du cinéma autour du thème: «De la beauté au sublime dans le cinéma de montagne». Les débats porteront également sur les défis liés à la production cinématographique en milieu montagnard et sur les moyens de développer la formation.