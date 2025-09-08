Essaouira prolonge l’été avec le festival électro MOGA

L'artiste Mo Black sera de la partie à l'édition 2025 du festival Moga d'Essaouira.

L’été touche à sa fin, la rentrée est bien là. Mais à Essaouira, les festivals jouent les prolongations. Du 1ᵉʳ au 5 octobre 2025, le festival de musique électronique MOGA devrait rassembler près de 16.000 festivaliers, dont 30% d’internationaux.

Cette nouvelle édition accueillera quelques-unes des plus grandes figures de la scène électro mondiale: Bedouin, Moblack, Folamour, Bonobo, Patrick Mason, entre autres, qui feront vibrer les plages et les ruelles mythiques de la cité des alizés. Après avoir posé ses platines à Caparica (Portugal) puis à Cadix (Espagne), MOGA revient sur ses terres d’origine, à Essaouira, avec une ambition claire: célébrer ses racines marocaines tout en s’ouvrant au monde.

Lire aussi : Le Moga Festival revient à Essaouira du 2 au 6 octobre 2024

Pour cette édition 2025, le festival met l’accent sur le métissage et l’échange culturel. Il accueillera des artistes espagnols et portugais, mais aussi des collectifs internationaux réputés tels que Saga by Bedouin, Deeproot ou Life & Death. L’objectif est de proposer des expériences inédites à la #MOGATribe.

Deux volets rythmeront le festival. MOGA Off, les 1ᵉʳ et 2 octobre, alternera ateliers, concerts, DJ sets, surf, yoga, cinéma en plein air et animations culturelles gratuites dans des lieux emblématiques de la médina. MOGA In, les 3, 4 et 5 octobre, cœur battant du festival à l’Hôtel Le Golf d’Essaouira & Spa, abritera le temple électro avec cinq scènes au milieu de la palmeraie.