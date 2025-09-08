Culture

Essaouira prolonge l’été avec le festival électro MOGA

L'artiste Mo Black sera de la partie à l'édition 2025 du festival Moga d'Essaouira.

Du 1ᵉʳ au 5 octobre 2025, Essaouira vibrera au rythme des beats électro lors du festival MOGA pour une édition mêlant racines marocaines et influences internationales.

Par Qods Chabâa
Le 08/09/2025 à 13h32

L’été touche à sa fin, la rentrée est bien là. Mais à Essaouira, les festivals jouent les prolongations. Du 1ᵉʳ au 5 octobre 2025, le festival de musique électronique MOGA devrait rassembler près de 16.000 festivaliers, dont 30% d’internationaux.

Cette nouvelle édition accueillera quelques-unes des plus grandes figures de la scène électro mondiale: Bedouin, Moblack, Folamour, Bonobo, Patrick Mason, entre autres, qui feront vibrer les plages et les ruelles mythiques de la cité des alizés. Après avoir posé ses platines à Caparica (Portugal) puis à Cadix (Espagne), MOGA revient sur ses terres d’origine, à Essaouira, avec une ambition claire: célébrer ses racines marocaines tout en s’ouvrant au monde.

Lire aussi : Le Moga Festival revient à Essaouira du 2 au 6 octobre 2024

Pour cette édition 2025, le festival met l’accent sur le métissage et l’échange culturel. Il accueillera des artistes espagnols et portugais, mais aussi des collectifs internationaux réputés tels que Saga by Bedouin, Deeproot ou Life & Death. L’objectif est de proposer des expériences inédites à la #MOGATribe.

Deux volets rythmeront le festival. MOGA Off, les 1ᵉʳ et 2 octobre, alternera ateliers, concerts, DJ sets, surf, yoga, cinéma en plein air et animations culturelles gratuites dans des lieux emblématiques de la médina. MOGA In, les 3, 4 et 5 octobre, cœur battant du festival à l’Hôtel Le Golf d’Essaouira & Spa, abritera le temple électro avec cinq scènes au milieu de la palmeraie.

Par Qods Chabâa
Le 08/09/2025 à 13h32
#Essaouira#Festival#Musique#electronique

LEs contenus liés

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Le Moga Festival revient à Essaouira du 2 au 6 octobre 2024

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Séisme: le festival Moga Essaouira reporté à 2024

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Le Festival MOGA Essaouira annonce les premiers noms de son line-up

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

MOGA festival, l'electro en fête durant 5 jours à Essaouira

Articles les plus lus

1
Sans famille
2
Casablanca: le chantier du nœud autoroutier de Sidi Maârouf avance à grande vitesse
3
Le journal Le Monde et le Sahara marocain
4
Les enjeux de la réforme universitaire
5
Prince, Jura, Normandie: chronique du déclin des icônes piétonnes de Casablanca
6
Après son limogeage, ISTN pour Nadir Larbaoui ou comment le régime d’Alger broie ses propres chouchous
7
Algérie: le régime va-t-il céder la wilaya de Tindouf au Polisario?
8
L’été meurtrier de Rima Hassan
Revues de presse

Voir plus