Claudia Cardinale, icône du cinéma français et italien, est décédée à l’âge de 87 ans

Italienne naturalisée française, Claudia Cardinale est décédée «auprès de ses enfants» à Nemours, en région parisienne, où elle habitait, a annoncé son agent Laurent Savry à l’AFP dans la soirée de mardi, sans préciser les causes de son décès.

L’actrice, qui avait tourné avec les plus grands dont Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil ou encore Sergio Leone, «nous laisse l’héritage d’une femme libre et inspirée tant dans son parcours de femme que d’artiste», a indiqué M. Savry dans un message transmis à l’AFP.

La date et le lieu de ses obsèques n’ont pas encore été fixés, a-t-il ajouté.

«Claudia Cardinale incarnait une liberté, un regard, un talent qui ajouta tant aux œuvres des plus grands, de Rome à Hollywood, et Paris, qu’elle choisit comme patrie», a écrit le président français Emmanuel Macron sur X.

Pour Rachida Dati, la ministre de la Culture sortante, cette «Française de cœur» incarna «avec éclat la liberté, la force et l’élégance».

Le ministre italien de la Culture Alessandro Giuli a quant à lui rendu hommage à l’une «des plus grandes actrices italiennes de tous les temps». «Incarnation d’une grâce toute italienne et d’une beauté particulière, elle a participé au cours de sa longue carrière à plus de 150 films, dont certains sont considérés comme des chefs-d’œuvre du cinéma d’auteur», a-t-il ajouté dans un communiqué.

Inoubliable dans Le guépard, Il était une fois dans l’ouest ou encore Huit et demi, Claudia Cardinale était l’une des actrices les plus emblématiques du cinéma italien avec Gina Lollobrigida et Sophia Loren.

Elle a joué dans le meilleur du renouveau italien (Bolognini, Zurlini, Squitieri), brillé à Hollywood (Edwards, Brooks, Leone), en France (Broca, Verneuil) et même en Allemagne avec Werner Herzog.

Née à La Goulette, près de Tunis, le 15 avril 1938, d’une mère française et d’un père sicilien, elle remporte par hasard à 17 ans un concours de beauté auquel elle ne s’était pas présentée.

«La plus belle italienne de Tunis» voit sa vie basculer et est invitée à la Mostra de Venise, où le monde du cinéma se l’arrache.

«Angelica n’ouvrira plus le bal»

Elle tourne à 22 ans dans Rocco et ses frères (1960) de Luchino Visconti, qui lui donnera quelques années plus tard l’un de ses plus grands rôles dans Le guépard, aux côtés d’Alain Delon et Burt Lancaster, en 1963.

Se va una Diosa absoluta, una belleza que no era de ese mundo, la PURA Clase

Nos ha dejado con 87 años Claudia Cardinale, que nos maravilló en esa bajada del tren de “Hasta que llegó su hora”, o que nos dejó sin palabras en “El Gatopardo” de Luchino Visconti…



DEP, Claudia💔😔 pic.twitter.com/IruhzSZn2E — Cinefilia Cult (@cinefiliacult) September 23, 2025

La même année sort un autre chef-d’œuvre du cinéma italien, Huit et demi, de Fellini, dans lequel elle incarne la muse du personnage principal, réalisateur.

Claudia Cardinale fut souvent comparée à Brigitte Bardot. «CC» la brune et «BB» la blonde tourneront un film ensemble, les Pétroleuses (1971).

Elle réussit aussi sa carrière américaine, tournant dans La panthère rose de Blake Edwards (1963) et Les professionnels avec Burt Lancaster, et sera récompensée d’un Lion d’Or à Venise en 1993 et d’un Ours d’Or à Berlin en 2002.

In memory of Claudia Cardinale (April 15, 1938 - September 23, 2025)



"I never did a nude scene, and I never did anything to change my face or my body. There’s nothing wrong with old age. I also never had a bodyguard or a driver, simply because I always like to be who I am."



—… pic.twitter.com/VAT6AEDLDp — RadiantFilm (@RadiantFilm) September 23, 2025

«La fille à la valise est partie, l’Angelica du Guépard n’ouvrira plus le bal», a réagi Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes, auprès de l’AFP.

«Elle était belle, simple, sans histoire, mais quand la caméra tournait, elle s’illuminait d’un sourire et d’un regard affectueux que soulignait sa voix rauque. Les grands l’ont magnifiée, elle les a servis et nous, nous avons aimé tendrement cette tendre personne.»

Claudia Cardinale a eu deux enfants: Patrick, né en 1958 à la suite d’un viol et dont l’existence a longtemps été cachée pour protéger sa carrière. Puis une fille, Claudia, née en 1979 et issue de sa relation avec le réalisateur Pasquale Squitieri.

Avec cette dernière, elle avait créé la Fondazione Claudia Cardinale, lieu d’accueil et de promotion des jeunes artistes situé à Nemours.