«Destin d’une femme»: Asmaa Khamlichi signe son retour et coproduit un drame intimiste

La salle de cinéma «Pathé» de Casablanca a accueilli hier jeudi 9 octobre 2025, l’avant-première du film «Masir Imra’a» (Destin d’une femme), un drame social réalisé et écrit par Mohamed Elkaghat, en coproduction avec l’actrice Asmaa Khamlichi, qui y tient également le rôle principal.

Le film met en lumière l’histoire d’une femme cultivée confrontée à des situations familiales et sociales complexes. À propos de cette œuvre, le réalisateur Mohamed Elkaghat a déclaré pour Le360: «L’idée est née d’un personnage que j’ai croisé dans un livre. J’ai voulu en tirer une histoire ancrée dans la société marocaine, à travers la relation entre deux sœurs aux personnalités totalement opposées, liées par un conflit avec une troisième personne qui bouleverse le cours de leurs vies.»

Il a précisé que le tournage a eu lieu entièrement à Casablanca en novembre 2023 et que la postproduction a duré environ un an et demi. Il a ajouté que le film a été «réalisé dans de bonnes conditions malgré l’absence de soutien du Centre cinématographique marocain, avec un budget d’environ 2,5 millions de dirhams.»

Lire aussi : Festival national du film de Tanger 2025: le jury dévoilé

Pour Asmaa Khamlichi, qui signe son retour sur le grand écran, cette expérience marque également son baptême de feu dans la production. «Produire ce film s’est fait naturellement après des années de carrière en tant qu’actrice. C’était une évolution logique. Nous nous sommes battus pour mener le projet à terme. J’ai ri et pleuré en me voyant à l’écran, aux côtés des autres personnages», a-t-elle confié à notre rédaction.

Elle a également révélé que son rôle recoupe certains aspects de sa propre vie, notamment son intérêt pour le yoga et la lecture. Elle estime que le réalisateur s’est inspiré de détails personnels pour construire le personnage. Khamlichi a par ailleurs indiqué que cette expérience ne sera pas sa dernière en production, puisqu’elle travaille déjà sur un nouveau projet de comédie.

Outre Asmaa Khamlichi, le film réunit de jeunes comédiens soigneusement sélectionnés, parmi lesquels Dean El Montaki, qui incarne Soufiane, un jeune homme ambitieux prêt à exploiter les femmes pour gravir les échelons sociaux. Asmaa El Arbaouni joue quant à elle Noha, une jeune femme impulsive piégée dans une relation toxique qui bouleverse sa vie et celle de sa sœur.

Le réalisateur a expliqué que son choix d’un casting réduit répondait «à la nature de l’histoire, centrée sur seulement trois personnages principaux, avec quelques rôles secondaires», ajoutant qu’il souhaitait également offrir une chance à de nouveaux talents.

La sortie nationale de «Destin d’une femme» dans les salles de cinéma est prévue pour le 15 octobre 2025.