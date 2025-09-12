Culture

Jusqu’au 14 septembre, le cinéma à 30 dirhams dans les multiplexes

Une salle de cinéma. 

Une salle de cinéma. DR

Pendant quatre jours, le Maroc met le 7ème art à l’honneur avec une offre inédite: toutes les séances à 30 dirhams dans une vingtaine de salles à travers le pays. À l’initiative du Megarama et soutenue par les institutions cinématographiques, cette deuxième édition de la Fête du cinéma invite le public à renouer avec l’émotion collective des salles obscures.

Par Qods Chabâa
Le 12/09/2025 à 09h23

Fort du succès de sa première édition, la Fête du cinéma reprend ses quartiers dans les salles marocaines. Du jeudi 11 au dimanche 14 septembre, plus de 50 films seront projetés dans une vingtaine de salles et de multiplexes à travers le pays.

Initiée par Megarama, en partenariat avec le Centre cinématographique marocain et la Chambre marocaine des salles de cinéma, l’opération propose un tarif unique de 30 dirhams par séance. Tous les films à l’affiche sont concernés, à l’exception des retransmissions culturelles, des séances spéciales ainsi que des projections en 4DX et IMAX, comme l’a rappelé le Pathé Californie de Casablanca.

«Cette deuxième édition ambitionne de créer des moments de partage intergénérationnels, de nourrir le dialogue culturel et de célébrer ensemble l’amour du cinéma», soulignent les organisateurs.

La cérémonie d’ouverture s’est tenue le mercredi 10 septembre, marquée par l’avant-première du film très attendu «Sonate nocturne» du réalisateur marocain Abdesslam Kelai, en présence de l’équipe du film.

Cette initiative réaffirme l’engagement du Maroc en faveur de la diffusion et de la valorisation du 7ème art. Elle fédère les institutions, distributeurs et professionnels du secteur autour d’un objectif commun: renforcer la place du cinéma dans la culture marocaine.

#cinéma#Culture

