Jusqu’au 14 septembre, le cinéma à 30 dirhams dans les multiplexes

Fort du succès de sa première édition, la Fête du cinéma reprend ses quartiers dans les salles marocaines. Du jeudi 11 au dimanche 14 septembre, plus de 50 films seront projetés dans une vingtaine de salles et de multiplexes à travers le pays.

Initiée par Megarama, en partenariat avec le Centre cinématographique marocain et la Chambre marocaine des salles de cinéma, l’opération propose un tarif unique de 30 dirhams par séance. Tous les films à l’affiche sont concernés, à l’exception des retransmissions culturelles, des séances spéciales ainsi que des projections en 4DX et IMAX, comme l’a rappelé le Pathé Californie de Casablanca.

«Cette deuxième édition ambitionne de créer des moments de partage intergénérationnels, de nourrir le dialogue culturel et de célébrer ensemble l’amour du cinéma», soulignent les organisateurs.

La cérémonie d’ouverture s’est tenue le mercredi 10 septembre, marquée par l’avant-première du film très attendu «Sonate nocturne» du réalisateur marocain Abdesslam Kelai, en présence de l’équipe du film.

Cette initiative réaffirme l’engagement du Maroc en faveur de la diffusion et de la valorisation du 7ème art. Elle fédère les institutions, distributeurs et professionnels du secteur autour d’un objectif commun: renforcer la place du cinéma dans la culture marocaine.