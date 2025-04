Un réseau de complexes cinématographiques dans plusieurs villes: Marjane et Pathé annoncent un partenariat stratégique au Maroc

Marjane Group et Pathé ont signé un partenariat stratégique en vue de développer plusieurs complexes cinématographiques à travers le Royaume, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires requises.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de développement des actifs immobiliers commerciaux de Marjane Group, qui ambitionne de renforcer son offre de loisirs en intégrant des expériences culturelles de qualité au sein de ses centres commerciaux. Le groupe aspire ainsi à transformer ses espaces en véritables lieux de vie mêlant commerce, divertissement et culture, pour offrir à ses visiteurs des expériences clients uniques et innovantes.

Ce rapprochement repose sur une complémentarité d’expertises: d’un côté, le savoir-faire de Marjane Group dans la conception et la gestion d’espaces de vie intégrés; de l’autre, l’expérience reconnue de Pathé dans l’exploitation cinématographique.

Le programme prévoit l’ouverture de plusieurs cinémas à travers le Maroc. Ce maillage territorial a pour objectif de rendre accessible au plus grand nombre une expérience cinématographique de haut niveau, grâce à une programmation culturelle diversifiée, des équipements immersifs et des services digitaux adaptés aux nouveaux usages.

«Ce partenariat s’inscrit dans notre stratégie de développement de services à forte valeur ajoutée, destinés à enrichir l’expérience client au sein de notre offre d’immobilier commercial. En conjuguant l’expertise de Pathé dans l’exploitation de complexes cinématographiques à celle de Marjane Group dans la gestion d’actifs commerciaux, nous posons les fondations d’un réseau innovant, pensé pour répondre aux nouvelles attentes des publics. Ce projet constituera également un levier de croissance à l’intersection du commerce, du loisir et de la culture, tout en contribuant aux ambitions nationales de structuration des Industries Culturelles et Créatives (ICC)», déclare Ayoub Azami, président-directeur général de Marjane Group.

«Le Maroc est un grand pays de cinéma. De nombreux films produits par Pathé y ont été tournés. Ce partenariat a pour vocation de développer un réseau de salles dans toutes les grandes villes du Royaume. Nous construirons des cinémas ultra-modernes — ou, plus simplement, ce qui se fait de mieux», affirme Jérôme Seydoux, président de Pathé.

Pathé a fait son entrée sur le marché marocain en décembre 2023, avec l’ouverture de son premier multiplexe au sein du Californie Mall à Casablanca. Ce complexe comprend huit salles de projection totalisant 1.200 places, dont une salle IMAX Laser, une salle 4DX, ainsi qu’un espace dédié à la scène artistique. Véritable vitrine de l’expérience Pathé, il associe technologies immersives, services digitaux et confort optimal.

Pionnier de la grande distribution moderne au Maroc depuis 1990, Marjane Group poursuit sa diversification autour d’une vision intégrée du commerce, du loisir et de la culture. En repensant ses modèles, le groupe entend renforcer son rôle dans la création de hubs urbains dynamiques, au service du développement économique et social du pays.

Avec plus de 14.000 collaborateurs, un réseau de plus de 200 points de vente dans plus de 40 villes, et plus de 500.000 m² de surface commerciale — répartie entre 6 malls, 45 galeries, dont 15 Galeries et Parcs d’Activités Commerciales —, Marjane Group accueille chaque année plus de 100 millions de visiteurs. Il s’affirme ainsi comme un acteur clé de la transformation urbaine et du quotidien des Marocains.