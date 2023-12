Cinéma Pathé Californie: voici le prix des fauteuils grand confort

En plus de la technologie de dernière génération qui équipe ses salles, de l’IMAX et du 4DX, le ciné Pathé Californie à Casablanca, premier multiplexe du groupe français au Maroc, capitalise sur le confort premium de ses fauteuils. Lors de la visite presse, suivie d’une conférence organisée sur place le 19 décembre à la veille de l’ouverture des salles au grand public, Pathé n’avait eu de cesse de vanter les vertus de ses fauteuils club.

Pour regarder un film au ciné Pathé Californie, il faudra compter entre 80 à 190 dirhams en fonction du siège et de la technologie de projection choisie. Parmi les services proposés, une application mobile permet l’achat rapide de billets avec une réservation en ligne gratuite et une annulation possible jusqu’à 15 minutes avant la séance.

Lire aussi : Aurélien Bosc, président de Pathé Cinémas: «Au Maroc, on ne veut pas des cinémas de luxe, mais des cinémas accessibles»

Le placement numéroté garantit aux spectateurs la possibilité de choisir leurs places préférées. La programmation variée inclut des films marocains, arabes, des blockbusters internationaux, des spectacles culturels, des films d’animation et d’auteurs.

En tout, ce multiplexe de 8 salles installé au sein du centre commercial Californie Mall a nécessité un investissement de 150 millions de dirhams. On compte 1200 fauteuils et d’après les informations obtenues par Le360, ces fauteuils auraient coûté au minimum entre 700 et 800 euros.