Rabat lance une application de visite audioguidée

Découvrir Rabat autrement, au fil d’une balade immersive et audioguidée, est désormais possible. La société de développement régional Rabat Région Patrimoine Historique (RRPH) vient de lancer une application mobile «Rabat Patrimoine», dédiée à la valorisation et à la découverte du patrimoine de la capitale.

Pensée pour les habitants, les visiteurs et les passionnés de culture, cette innovation numérique offre une expérience interactive autour des huit composantes inscrites sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, ainsi que de leur zone tampon. L’application propose une approche pédagogique et accessible, permettant de plonger au cœur de l’histoire, de l’architecture et de la richesse culturelle de Rabat.

Disponible en quatre langues – arabe, français, anglais et espagnol – l’application met à disposition plusieurs parcours adaptés à tous les publics. Le Circuit Patrimoine mondial permet d’explorer en détail chaque composante du bien classé par l’UNESCO, tandis qu’un circuit général offre une vision globale du patrimoine historique de la ville.

Grâce à des audioguides narratifs, des cartes interactives, des parcours géolocalisés et une diversité de contenus multimédias, l’application transforme la visite de Rabat en une expérience immersive, intuitive et enrichissante. Accessible gratuitement sur le Web, Android et iOS, elle incarne une nouvelle manière de concilier patrimoine, technologie et accessibilité.

Créée en 2023, Rabat Région Patrimoine Historique s’inscrit dans le dispositif de gouvernance du bien inscrit au patrimoine mondial intitulé «Rabat, capitale moderne et ville historique: un patrimoine en partage». La société adopte une approche globale visant la gestion durable du patrimoine culturel, tout en valorisant son rôle comme levier de développement territorial.

Sa mission repose sur la protection, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine historique et culturel de la région Rabat-Salé-Kénitra, selon une vision intégrée alliant dimensions culturelle, économique et sociale. RRPH œuvre à la conception et à la mise en œuvre de projets structurants, notamment en matière de réhabilitation des sites et monuments historiques, mais aussi de développement d’outils de médiation et d’interprétation culturelle, afin d’assurer la transmission de ce patrimoine aux générations futures.

En partenariat avec les différents acteurs institutionnels, la société accompagne également les programmes de restauration et d’entretien, tout en contribuant à l’élaboration de stratégies de promotion culturelle et touristique. Ces actions, notamment au profit des sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, renforcent l’attractivité de la région et confirment le positionnement de Rabat comme destination culturelle de référence.