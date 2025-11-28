Culture

Bientôt des cafés restaurants dans 12 sites du patrimoine historique

Des touristes à Volubilis. AFP or licensors

Douze sites historiques parmi les plus emblématiques du Maroc s’apprêtent à accueillir des cafés-restaurants dédiés à la gastronomie marocaine. La Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) et le ministère de la Culture lancent un appel à projets pour y implanter des concepts culinaires innovants, avec un appui financier pouvant atteindre 400.000 DH.

Par Qods Chabâa
Le 28/11/2025 à 09h33

La Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, lance une nouvelle édition de son programme d’appui à l’investissement touristique dédié à la gastronomie marocaine. Cette initiative vise à introduire des concepts culinaires innovants au sein de douze sites culturels et patrimoniaux emblématiques du Royaume.

Les sites concernés sont: Lixus, Volubilis, le Pavillon de la Ménara, les ruines du Palais El Badii, la Villa Perdicaris à Tanger, la Sqala d’Essaouira, la Kasbah de Chefchaouen, le monument Sidi El Mendri à Tétouan, Borj Cheikh Ahmed à Fès, le site préhistorique de Sidi Abderrahmane à Casablanca, les silos de Marrakech ainsi que Borj Dmoua à Salé.

À travers ce programme, la SMIT ambitionne de stimuler l’innovation gastronomique, d’attirer de nouveaux talents et investissements, et de renforcer l’image du Maroc en tant que destination culturelle et culinaire de premier plan. L’objectif est également de répondre à la demande croissante des touristes pour des expériences immersives alliant gastronomie, patrimoine matériel et traditions vivantes.

Les investisseurs sélectionnés pourront bénéficier d’un appui financier pouvant atteindre 400.000 MAD, versé en deux tranches: 50% à la signature du contrat d’appui et 50% lors de la mise en exploitation du projet. Ils devront toutefois compléter le reste de l’investissement requis.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 décembre à 16h.

Les projets devront impérativement respecter l’identité et l’intégrité des sites patrimoniaux: préservation des éléments architecturaux (façades, voûtes, arcs…), aménagements adaptés à l’échelle des lieux, absence de surcharge visuelle, valorisation des matériaux authentiques et validation préalable par les autorités compétentes. L’état de conservation de chaque site devra également guider les interventions.

