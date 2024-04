Patrimoine culturel: l’UNESCO veut faire bénéficier les pays d’Afrique de l’expertise marocaine

Le directeur du patrimoine mondial de l’UNESCO, Lazare Eloundou Assomo, en visite de travail à Rabat avec le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaid.

«Nous savons que le Maroc a une riche expérience dans ce domaine, en témoigne la liste des 9 monuments inscrits sur la liste de l’UNESCO comme patrimoine universel», a affirmé à Rabat Lazare Eloundou Assomo, au terme d’un entretien avec le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaid. «Nous espérons que cette forte expertise soit partagée avec les pays d’Afrique», a-t-il souhaité.

De son côté, Mehdi Bensaid a plaidé pour le renforcement de la coopération avec l’UNESCO, dans le domaine du patrimoine mondial, soulignant l’engagement constant du Maroc «à participer activement et de manière responsable au travail international multilatéral».

À cette occasion, le ministre marocain a informé le responsable de l’UNESCO des progrès réalisés par le Maroc dans le domaine du patrimoine culturel, y compris les développements du nouveau projet de loi qui devrait être soumis au Conseil du gouvernement. Ce projet de loi, a-t-il dit, comprend un certain nombre de nouvelles dispositions visant à préserver, à conserver et à valoriser le patrimoine culturel du pays. Les deux parties ont en outre convenu, de poursuivre leur coopération et d’établir un programme de travail conjoint. En effet, plusieurs événements seront organisés au Maroc en collaboration avec l’UNESCO, dont le festival de Jazz Day prévu prochainement à Tanger.

Il faut souligner que Lazare Eloundou Assomo, qui effectue une visite de travail au Maroc, rencontrera plusieurs responsables marocains. Il visitera par ailleurs les villes de Rabat, Marrakech, Essaouira ainsi que la mosquée historique de Tinmel, qui a été endommagée en septembre dernier par le tremblement de terre qui a frappé la région d’Al Haouz.