Marrakech: ouverture du 12ème Moussem de la fleur d’oranger ce samedi 16 mars

Faisant partie du programme «Marrakech, capitale de la culture dans le monde islamique en 2024», la 12ème édition du Moussem de la fleur d’oranger, également connu sous le nom de la Zahria de Marrakech, se tiendra du 16 au 26 mars. L’événement est orchestré par l’Association Al-Muniya de Marrakech pour la conservation et la revivification du patrimoine du Maroc, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Conseil communal de la ville et le Conseil de la région Marrakech-Safi, ainsi que plusieurs associations et établissements scolaires et touristiques.

Au cœur de cet événement se trouve le rituel emblématique appelé «Taqtar Zhar», où des familles marrakchies perpétuent la tradition de la distillation de la fleur d’oranger pour accueillir le renouveau du printemps. Une pratique transmise au fil des générations, et un héritage culturel qui avait intronisé Marrakech comme la capitale de l’eau de fleur d’oranger pour l’ensemble des pays du Maghreb.

«Cette distillation, dont les techniques s’enseignent de mère en fille depuis des générations, se fait au domicile des particuliers, mais également, de plus en plus souvent, au sein de coopératives, voire d’associations et de lieux culturels comme les musées», soulignent les organisateurs dans un communiqué. Et cela, «toujours à la même période, aux alentours du 21 mars, au moment où la fleur d’oranger apparaît sur les arbres.»

Après la reconnaissance de la Zahria de Marrakech par l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO) et son inscription depuis 2022 sur la liste du patrimoine culturel immatériel national, l’Association Al-Muniya souhaite franchir un nouveau palier en demandant l’intégration de cette cérémonie annuelle dans la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité auprès de l’Unesco.

Au programme du moussem marrakchi figure une variété de conférences, d’ateliers et de manifestations culturelles, des événements qui représentent une opportunité de (re)découvrir la richesse culturelle de Marrakech et de sa région, tout en apposant une empreinte festive dans les esprits des résidents locaux et des visiteurs marocains et internationaux.