La Nuit des musées de retour: une édition 2025 autour de la jeunesse, gardienne du patrimoine culturel

Le jeudi 26 juin, le Maroc vibrera au rythme de sa richesse patrimoniale à l’occasion de la quatrième édition de la Nuit des musées et des espaces culturels (NMEC). Devenue un rendez-vous incontournable du calendrier culturel national, cette manifestation revient cette année sous le signe de la jeunesse marocaine, invitée à redécouvrir, explorer et s’approprier son héritage culturel.

De 17h à minuit, musées, galeries et institutions culturelles ouvriront gratuitement leurs portes aux quatre coins du Royaume, offrant au public une immersion unique dans l’art, l’histoire et la création contemporaine.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette nuit exceptionnelle ambitionne de renforcer le lien entre les jeunes générations et leur patrimoine artistique, historique et culturel. Une ambition traduite par une programmation riche, inclusive et interactive.

L’initiative est portée par la Fondation nationale des musées (FNM), en partenariat avec plusieurs ministères ainsi que la Fondation Jardin Majorelle. Elle incarne une volonté collective claire: faire des musées des lieux vivants de savoir, de dialogue et d’éveil, au cœur de la société.

Le coup d’envoi de cette édition sera donné à Rabat, au Musée national de la parure des Oudayas, avec l’inauguration de l’exposition «Caftan d’hier, regard d’aujourd’hui», véritable hommage au caftan marocain. La soirée se poursuivra au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, avec le dévoilement de l’exposition permanente «Horizon(s) en mouvement», retraçant un siècle d’histoire artistique marocaine à travers plus de 200 œuvres.

Trois conventions importantes seront signées à cette occasion, notamment avec les ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, en vue de favoriser l’accès des élèves, étudiants, enseignants et chercheurs aux musées et intégrer davantage la culture dans les parcours éducatifs.

Au programme de cette nuit culturelle déployée aux quatre coins du pays: expositions inédites, visites guidées, performances artistiques, ateliers créatifs, projections et animations viendront rythmer la soirée, offrant aux visiteurs une expérience immersive, ludique et enrichissante.

Une manière vivante et accessible de célébrer la culture sous toutes ses formes, dans un cadre ouvert, festif et résolument tourné vers la jeunesse.

Cette édition se veut une invitation à faire de la culture un vecteur de fierté, de transmission et d’émancipation, dans un esprit profondément inclusif.

En somme, cette Nuit des musées et des espaces culturels s’annonce comme bien plus qu’un simple événement: une passerelle entre passé et avenir, entre héritage et expression vivante. Une nuit pour allumer des étincelles de curiosité, faire vibrer les mémoires, et rappeler que la culture n’est pas un luxe, mais un lien vital, un souffle commun qui unit les générations et éclaire les chemins de demain.