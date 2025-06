Filmer la mémoire: Khadija Tnana, l’artiste et l’héritage

Sur les hauteurs de Jbel Zen Zen, face à la mer qui borde Marina Smir, «L’Œuvre continue» a été dévoilé en avant-première le samedi 14 juin 2025, au sein de la Fondation pour la Culture et l’Art.

Dans ce documentaire sensible, Dalida Benseffaj retrace le destin singulier de Khadija Tnana, grande dame de l’art plastique marocain, dont l’empreinte traverse le temps.

En ce jour gorgé d’émotion, artistes, penseurs et représentants du ministère de la Culture venus de Tétouan et de Tanger, se sont réunis pour saluer une vie d’engagement créatif, dans un cadre chaleureux et profondément reconnaissant.

Ce moment marque également la réémergence de la Fondation Khadija Tnana sur la scène culturelle, après une parenthèse méditative consacrée à la réorganisation de ses activités et à une introspection féconde.

Animée par un souffle renouvelé, la Fondation embrasse désormais une mission repensée, fidèle à l’esprit visionnaire de sa fondatrice. Ouverture, diversité et dialogue y seront les maîtres-mots, portés par des programmes artistiques ambitieux, résolument tournés vers l’échange, à la fois localement enracinés et ouverts à l’international.

Exposition et performances artistiques

En écho à la projection, une exposition collective a réuni plusieurs figures emblématiques de la scène artistique marocaine, parmi lesquelles Mohssine Al Ahrash, Mustapha Al-Yousfi, Dalida Benseffaj et Youssef Saadoun.

Les toiles, comme autant de dialogues plastiques, ont prolongé l’hommage rendu à Khadija Tnana.

La soirée s’est poursuivie sous le signe de la poésie et de la musique: les voix d’Amal Al-Akhdar et de Mokhlis Al-Saghir ont résonné entre les murs de la fondation, portées par les notes subtiles de Hicham Al-Zubairi et les accents vibrants de la chanteuse Amina Al-Alami.

Un symposium pour penser l’avenir des arts plastiques

Le programme culturel de la Fondation Khadija Tnana s’achèvera le samedi 21 juin par un symposium intellectuel consacré à l’état des arts plastiques à Tétouan. Cette rencontre rassemblera critiques, artistes et praticiens autour d’un échange de fond, visant à interroger les enjeux actuels de la création visuelle au Maroc et à esquisser les contours de son avenir. Une invitation à penser l’art comme espace de questionnement, de transmission et de renouveau.

L'affiche du documentaire L'œuvre continue sur la Fondation Khadija Tnana pour la Culture et les arts.