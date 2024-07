Arts plastiques. «Toucher la peinture» à la galerie Kent de Tanger

«Toucher la peinture» est l’intitulé de l’exposition proposée à la galerie Kent, à Tanger, jusqu’au 15 septembre prochain, regroupant des toiles récentes d’un groupe de six artistes plasticiens. Dirigé par le pionnier Fouad Bellamine, il se compose de Abdellah El Haitout, Salah Talbi, Yvan Monterro, Mirales et Sanae Arraqas, la plus jeune du groupe, et aussi la seule femme, comme le précise la directrice de cet espace d’exposition tangérois.

Présent lors du vernissage de l’exposition, l’écrivain et également artiste peintre Tahar Benjelloun a fait part de son ressenti sur le vif. «Je suis très content que ma ville puisse abriter cette très belle exposition regroupant plusieurs artistes dont le maître Fouad Bellamine. J’ai été particulièrement impressionné par les portraits d’Edward Saïd, Jean Genet et d’autres réalisés par Salah Taibi» a-t-il déclaré.

Lire aussi : Belle exposition photographique à la galerie Banque populaire de Rabat du 2 mai au 31 juillet 2024

L’objectif derrière cette exposition est selon Aziza Laraki de mettre en valeur la peinture pure et dure. «Ces six artistes ont tous leur propre univers pictural, mais ils ont un point en commun qui les rassemble, celui du travail de la matière». Fouad Bellamine abonde dans le même sens et certifie à son tour que les œuvres exposées témoignent d’un niveau de qualité artistique et pictural exceptionnel.