Arts plastiques: une vente de 122 œuvres de peinture marocaine à la CMOOA, le mercredi 12 juin

La Compagnie marocaine des œuvres et objets d’art annonce sa 80ème vente aux enchères, qui se tiendra le mercredi 12 juin à 17H00, à Casablanca. Elle réunira 122 œuvres d’art moderne et contemporain, issues de prestigieuses collections particulières marocaines, parmi lesquelles figurent des créations de grands noms de la peinture marocaine, dont Latifa Toujani, Ahmed Cherkaoui, Jilali Gharbaoui, Mohammed Kacimi, Mohamed Melehi, Chaïbia Tallal, Miloud Labied, Farid Belkahia, Saâd Ben Cheffaj, mais également celles de peintres étrangers dont Jacques Majorelle, Édouard Edy Legrand et Paul Élie Dubois.

La vente aux enchères offrira aux amateurs et collectionneurs d’art une grande manifestation à travers un narratif de l’Histoire de l’art et de la modernité artistique marocaine, où certaines figures éminentes ont eu un rôle déterminant à leur époque.

L’exposition publique est ouverte jusqu’au 11 juin, à la salle de vente de la CMOOA, sise au 5, rue Essanaani, au Triangle d’or à Casablanca.

Miloud Labied (1939-2008), composition, 1972