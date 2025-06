FÊU, la dernière pièce chorégraphique de Fouad Boussouf, en tournée au Maroc

Révélé au grand public marocain avec Näss (Les Gens) en 2022, pièce qui mettait en lumière la force du collectif masculin à travers une danse ancrée dans les pulsations de la terre, le chorégraphe franco-marocain revient avec une nouvelle création intense et viscérale: FÊU. Cette fois, il confie la scène à neuf interprètes féminines choisies pour leur expressivité, leur intensité physique et leur engagement total. Ensemble, elles donnent corps à une chorégraphie cyclique, traversée par la rage du feu, sa chaleur et sa lumière, mais aussi par sa capacité à régénérer.

Le titre, FÊU, est à lui seul un manifeste. Il évoque l’élément incontrôlable, cette flamme primitive qui consume et éclaire, qui attire autant qu’elle effraie. Pour Boussouf, il ne s’agit pas seulement d’un effet de style, mais d’un retour aux origines. Le spectacle explore ainsi ce mouvement circulaire, répétitif, presque rituel, où les corps se percutent, se soutiennent et se transforment sous l’impulsion d’une cadence hypnotique de percussions.

La scénographie, immersive et sobre, laisse place à l’énergie brute du collectif. À 360°, les interprètes investissent l’espace scénique avec une physicalité débordante, entre hip-hop, danse contemporaine et mémoire gestuelle. Le public est happé par cette spirale envoûtante où les élans explosifs succèdent aux suspensions méditatives. Une danse du seuil, entre brûlure et renaissance.

La tournée débutera demain, 19 juin, au Palais des Arts de Tanger, avant de faire escale à Meknès le 21 juin, au théâtre de l’Institut français. Le spectacle poursuivra sa route le 24 juin à la Place Administrative de Kénitra, puis investira le parc de la Ligue arabe à Casablanca le 26 juin. Il fera ensuite halte au théâtre Afifi d’El Jadida le 28 juin, avant de s’achever en apothéose le 1ᵉʳ juillet au théâtre Mohammed V de Rabat.

Affiche promotionnelle du spectacle FÊU .

Avec FÊU, Boussouf poursuit un travail de recherche sur le mouvement, déjà amorcé avec Oüm (2020) et enrichi par ses collaborations avec des artistes visuels comme Ugo Rondinone (Burn to Shine, 2022). Né au Maroc et arrivé en France à l’âge de 7 ans, il puise dans une double culture nourrie de traditions orales, de sciences sociales et de pratiques urbaines. En 2006, il fonde la Compagnie Massala et affirme une signature chorégraphique fluide, cyclique, toujours portée par l’émotion et l’intensité du présent. Aujourd’hui à la tête du Phare– Centre chorégraphique national du Havre Normandie, il est également Chevalier des Arts et des Lettres.

La tournée de FÊU s’inscrit dans la continuité d’une Saison culturelle marocaine marquée par la réflexion autour des éléments naturels. Après avoir questionné la terre, l’eau ou l’air, cette dernière étape célèbre le feu, non pas comme une menace, mais comme une pulsation vitale, une énergie fondatrice.