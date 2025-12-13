Société

CAN 2025: à J-7, Rabat se métamorphose et la ferveur s’empare des rues

Rabat se pare des symboles de la CAN à l'approche de la compétition.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 13/12/2025 à 19h29

VidéoÀ moins d’une semaine du coup d’envoi de la CAN 2025 à Rabat, prévue du 21 décembre au 18 janvier prochain, les rues de la ville se parent déjà de divers symboles annonçant cet événement très attendu au Maroc.

Tout d’abord, l’événement lui-même domine toutes les discussions dans les bureaux, les cafés et même dans les maisons. D’autre part, la wilaya a installé aux principaux carrefours des mâts arborant les drapeaux des 24 nations en compétition dans les villes hôtes (Rabat, Casablanca, Tanger, Fès, Marrakech et Agadir).

Les taxis, petits et grands, affichent de leur côté les symboles de la CAN 2025, visibles dans toutes les rues et avenues de la capitale. Le tramway circulant entre Rabat et Salé a lui aussi peint ses wagons aux couleurs rouges de la CAN, en attendant que la compagnie du transport urbain classique rejoigne cet élan de solidarité.

De plus, la wilaya a mobilisé un corps de jardiniers pour l’entretien des espaces verts de la ville et a ordonné des travaux d’embellissement des façades d’immeubles. Le réseau d’éclairage public est également soumis à des contrôles. Simultanément, les forces de l’ordre mènent des rondes pour renforcer la sécurité et l’ordre.

Enfin, deux grandes zones de fans ont été aménagées pour les supporters: l’une près de l’OLM Souissi à Rabat et l’autre à Salé près de la place Mrissa, avec l’installation de deux écrans télévisés géants pour suivre les matchs.

#CAN 2025#Rabat

