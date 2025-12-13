Economie

CAN 2025: les taxis d’Agadir mobilisés pour l’accueil des supporters

Grands taxis à Agadir (M.Oubarka/Le360).

Par M'hand Oubarka
Le 13/12/2025 à 18h13

VidéoEn prévision des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations qui débuteront au Grand stade Adrar le 22 décembre, les chauffeurs de taxi d’Agadir intensifient leurs préparatifs. Objectif: contribuer à la réussite de la compétition et garantir un service de haute qualité aux visiteurs.

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations, prévue à partir du 21 décembre 2025, les chauffeurs de petits et grands taxis d’Agadir se mobilisent pour accueillir les supporters et les délégations au Grand stade Adrar. Au cœur de ces préparatifs: le renouvellement du parc automobile, l’amélioration de la qualité du service et le respect des directives des autorités locales.

«Tous les chauffeurs sont mobilisés pour accueillir les invités de la CAN dans des conditions exemplaires», déclare Youssef Waghat, secrétaire régional de l’Association des conducteurs des grands taxis, affiliée à l’Union nationale du travail au Maroc. «Cela passe par le renouvellement des véhicules, leur propreté irréprochable et une présentation professionnelle des chauffeurs», ajoute-t-il.

Le responsable précise que les professionnels ont reçu une correspondance officielle des services compétents de la wilaya de la région Souss-Massa. «Cette lettre nous invite à prendre une série de mesures pratiques afin de participer activement à la réussite de la Coupe d’Afrique, dont le match d’ouverture opposera le Maroc aux Comores le 21 décembre 2025 à Rabat», explique-t-il.

Toutefois, Youssef Waghat appelle les autorités de tutelle à accompagner ces efforts. «Nous demandons la mise à disposition d’emplacements légaux réservés aux grands taxis, clairement signalés par une signalisation routière, afin de faciliter l’accès des usagers», souligne-t-il.

Du côté des petits taxis , la dynamique est également engagée. «Plus de 90% du parc a été renouvelé», affirme Hassan Abou El Mahassen, chauffeur professionnel. «Les véhicules qui circulent aujourd’hui à Agadir sont dans un meilleur état», confirme-t-il.

Le professionnel insiste enfin sur l’enjeu que représente cet événement continental. «Nous sommes pleinement conscients de la responsabilité qui pèse sur nous pour garantir le succès de cette Coupe d’Afrique à tous les niveaux», déclare-t-il. «Il est également essentiel d’améliorer les conditions de travail des chauffeurs afin d’assurer un service de qualité, à la hauteur de l’image que la ville souhaite projeter», conclut-il.

#Agadir#taxis#chauffeurs professionnels#CAN 2025#preparatifs

LEs contenus liés

Société

Agadir: les taxis protestent contre les applications mobiles

Société

Tétouan: protestations contre les hausses tarifaires abusives des grands taxis

Société

Agadir: les chauffeurs de petits taxis en colère contre le conseil communal

Société

Agadir: une station de taxis «anarchique» suscite la colère des professionnels et des citoyens

