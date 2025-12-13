CAN 2025: les taxis d’Agadir mobilisés pour l’accueil des supporters

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations, prévue à partir du 21 décembre 2025, les chauffeurs de petits et grands taxis d’Agadir se mobilisent pour accueillir les supporters et les délégations au Grand stade Adrar. Au cœur de ces préparatifs: le renouvellement du parc automobile, l’amélioration de la qualité du service et le respect des directives des autorités locales.

«Tous les chauffeurs sont mobilisés pour accueillir les invités de la CAN dans des conditions exemplaires», déclare Youssef Waghat, secrétaire régional de l’Association des conducteurs des grands taxis, affiliée à l’Union nationale du travail au Maroc. «Cela passe par le renouvellement des véhicules, leur propreté irréprochable et une présentation professionnelle des chauffeurs», ajoute-t-il.

Le responsable précise que les professionnels ont reçu une correspondance officielle des services compétents de la wilaya de la région Souss-Massa. «Cette lettre nous invite à prendre une série de mesures pratiques afin de participer activement à la réussite de la Coupe d’Afrique, dont le match d’ouverture opposera le Maroc aux Comores le 21 décembre 2025 à Rabat», explique-t-il.

Toutefois, Youssef Waghat appelle les autorités de tutelle à accompagner ces efforts. «Nous demandons la mise à disposition d’emplacements légaux réservés aux grands taxis, clairement signalés par une signalisation routière, afin de faciliter l’accès des usagers», souligne-t-il.

Lire aussi : Laâyoune: le secteur des taxis réorganisé pour une meilleure mobilité

Du côté des petits taxis , la dynamique est également engagée. «Plus de 90% du parc a été renouvelé», affirme Hassan Abou El Mahassen, chauffeur professionnel. «Les véhicules qui circulent aujourd’hui à Agadir sont dans un meilleur état», confirme-t-il.

Le professionnel insiste enfin sur l’enjeu que représente cet événement continental. «Nous sommes pleinement conscients de la responsabilité qui pèse sur nous pour garantir le succès de cette Coupe d’Afrique à tous les niveaux», déclare-t-il. «Il est également essentiel d’améliorer les conditions de travail des chauffeurs afin d’assurer un service de qualité, à la hauteur de l’image que la ville souhaite projeter», conclut-il.