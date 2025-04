Laâyoune: le secteur des taxis réorganisé pour une meilleure mobilité

Laâyoune met en service de nouvelles lignes de transport urbain, une décision du conseil communal visant à faciliter les déplacements entre les quartiers face à la croissance de la ville. Désormais, tous les taxis doivent transporter les passagers vers n’importe quelle destination ou quartier de la ville, sans aucune exception ni refus. Cette mesure, incluant la création de lignes spécifiques pour les taxis de première catégorie, vise à fluidifier la circulation dans une ville d’environ 300 000 habitants.

Les acteurs de la société civile ont salué cette initiative. Moulay M’barek El Moussaoui, vice-président de l’Union générale des travailleurs du Maroc à la section de Laâyoune, a affirmé être prêt, à l’instar de plusieurs de ses collègues, à desservir tous les quartiers de la ville malgré les longues distances. «Les chauffeurs partagent la volonté de redonner ses lettres de noblesse au taxi».

Quant à l’entreprise de transport urbain de Sidi Hassna Essaâdi, elle respecte toutes les dispositions du cahier des charges, par la mise à disposition d’un nombre suffisant de véhicules et de bus équipés de caméras de surveillance modernes et de climatiseurs. Sa société veille à éviter la surcharge des bus et à respecter les horaires sur toutes les lignes, y compris celles qui desservent les quartiers Est de la ville, connectés aux universités, aux établissements éducatifs et aux centres de formation, a-t-il précisé.

Le parc des petits taxis de Laâyoune est composé d’environ 490 véhicules, tandis que le nombre de grands taxis s’élève à 120, desservant les périphéries.