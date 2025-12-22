Rabat: mise en service à Hay Riad du plus grand parking souterrain de la ville

Géré par Rabat Région Mobilité, bras opérationnel relevant de la Wilaya de Rabat, le nouveau parking souterrain vient étoffer l’offre de stationnement structuré de la capitale. Déployée sur deux niveaux, cette infrastructure affiche une capacité de 740 places et s’inscrit dans le maillage d’une vingtaine de parkings souterrains déjà en service dans la ville.

Conçu selon des standards techniques contemporains, l’ouvrage est équipé de dispositifs de sûreté et d’exploitation répondant aux exigences d’un équipement urbain à forte fréquentation: éclairage adapté, système de vidéoprotection et aménagements destinés à sécuriser les flux et le parcours des usagers. La tarification a été fixée à 5 dirhams l’heure.

Interrogés par Le360, plusieurs automobilistes saluent la mise en service de cette capacité additionnelle dans une zone caractérisée par une pression de stationnement élevée durant les jours ouvrables. «Avec ce parking, je suis désormais tranquille, contrairement au stationnement sur voirie où mon véhicule a été victime d’un acte de vandalisme», témoigne Mohamed Assabah, habitant de Sidi Allal Bahraoui.

Même satisfaction du côté de Leila El Houari, avocate au barreau de Salé, qui souligne l’intérêt fonctionnel de la localisation, à proximité du Palais de Justice. «Je ne vais plus perdre de temps à chercher une place pour stationner, et je pourrai m’occuper de mes affaires au tribunal dans de meilleures conditions», affirme-t-elle.